Holanda busca empate contra Polônia e mantém liderança na Liga das Nações

Depois de estar perdendo por 2 a 0, a Holanda buscou um empate em 2 a 2 com a Polônia neste sábado, em Roterdã, pela terceira rodada do grupo A4 da Liga das Nações.

Matty Cash e Piotr Zielinski deram a vantagem provisória à Polônia, mas Davy Klaassen e Denzel Dumfries tudo igual pouco mais de cinco minutos depois do segundo gol polonês.





“Creio que podemos ficar satisfeitos com o ponto. Sabíamos que era uma equipe difícil”, disse o defensor polonês Jad Bednarek depois da partida.

“No final tivemos um pouco de sorte. Perderam um pênalti e tiveram chances, mas nossa paixão, compromisso e luta foram do mais alto nível”, acrescentou.

Com este empate, a Holanda continua na liderança da chave, com 7 pontos, seguida por Bélgica e Polônia, segunda e terceira respectivamente com 4 pontos. País de Gales ocupa a lanterna do grupo após conseguir seu primeiro ponto na chave ao empatarem com os belgas.

“No primeiro tempo nossa movimentação de bola foi muito lenta. Creio que tiveram só uma chance e foi diretamente um gol”, lamentou Denzel Dumfries, defensor da Holanda. “Mas o espírito de equipe do segundo tempo foi incrível”.

