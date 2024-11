Holanda bate a Alemanha, avança à sua 1ª final de Copa Davis e aguarda Itália ou Austrália

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 19:09 Para compartilhar:

A Holanda é a primeira finalista da Copa Davis. Tallon Griekspoor selou a classificação ao vencer, de virada, o alemão Jan-Lennard Struff por 2 a 1, parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 6/4, em 2h01, nesta sexta-feira em Málaga, na Espanha. Na abertura do confronto, Botic van de Zandschulp derrotou Daniel Altmaier por 2 a 1 (6/4), 6/7 (12/14) e 6/3.

Com 2 a 0, a Holanda chegou pela primeira vez na final da competição entre países, que tem 104 anos de história. O adversário pela disputa do título será o vencedor do confronto entre Itália, atual campeã, e Austrália, que se enfrentam neste sábado. A final acontece no domingo.

Griekspoor, 40º do ranking mundial, havia vencido seu único duelo diante de Struff, 43º do mundo, e conseguiu repetir a dose sem ter o serviço quebrado. Com 25 aces nos três sets, o holandês cedeu apenas dois break points para o adversário, que foi incapaz de convertê-los.

Tanto Griekspoor como Struff são sacadores poderosos. A média de velocidade do primeiro serviço deles beirou os 210 km/h. No primeiro jogo da semifinal, os dois tenistas chegavam perto dos 210 km/h com seus saques mais rápidos, mas a média ficou próxima a 190 km/h.

O primeiro set terminou sem quebras, e no tie-break Struff foi mais eficiente, marcou 7/4 e levou o primeiro set. Nas parciais seguintes, Griekspoor precisou quebrar o saque do alemão uma vez em cada set e manter seu serviço para virar o jogo e garantir a primeira final da Holanda na Davis. O holandês teve aproveitamento de 50% nos break points.

Se houvesse a necessidade do teceiro jogo, a Alemanha entraria com favoritismo, já que conta com os campeões do ATP Finals, Kevin Krawietz e Tim Puetz. Eles enfrentariam Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp.

No primeiro jogo da semifinal, Botic van de Zandschulp precisou de 10 match points para selar a vitória sobre Altmaier. “Já não sabia mais o que fazer. No tie break, ele lidou com alguns match points muito bem”, disse o holandês, que chegou a cometer três duplas faltas no último game, mas conseguiu fechar.

Aos 29 anos, Botic van de Zandschulp foi o adversário da carreira profissional de Rafael Nadal, ao vencê-lo na abertura do confronto contra a Espanha nas quartas de final da Davis, na terça-feira.