Holanda aplica 7 a 0 sobre o Vietnã para fechar Grupo E na liderança

A Holanda venceu o Vietnã por 7 a 0, na madrugada desta terça-feira (1) no Estádio de Dunedin, na Nova Zelândia, na maior goleada da atual edição da Copa do Mundo de futebol feminino. Com este triunfo a equipe holandesa se classificou para as oitavas de final da competição como primeira colocada do Grupo E com 7 pontos.

A vitória das europeias começou a ser construída aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Snoeijs lançou Martens, que matou no peito e bateu por cobertura para marcar um golaço. Três minutos depois Snoeijs deixou o seu, com um chute colocado da entrada da área.

Mas a Holanda não se acomodou com a vantagem e ampliou com outro golaço. Esmee Brugts acertou um chute de curva da intermediária aos 18. Cinco minutos depois Janssen avançou com liberdade pela esquerda e cruzou na medida para Jill Roord apenas escorar. Um pouco antes do intervalo as holandesas chegaram ao quinto com Van de Donk, que aproveitou rebote aos 44.

Na segunda etapa a equipe laranja diminuiu o ritmo e chegou ao sexto, com outro golaço de Esmee Brugts aos 9, e aos 37 Jill Roord deu números finais ao placar. Esta goleada foi o último ato do Vietnã na competição, que terminou a primeira fase do Mundial na última posição do grupo sem ponto algum.

Classificação com empate

A outra seleção classificada no Grupo E foi a dos Estados Unidos, que ficou apenas no 0 a 0 com Portugal no Eden Park, na Nova Zelândia. Este resultado levou as norte-americanas aos 5 pontos, enquanto as portuguesas chegaram aos 4.

Agora, tanto a Holanda como os Estados Unidos aguardam a definição dos classificados do Grupo G (formado por Suécia, Itália, Argentina e África do Sul) para conhecerem seus adversários das oitavas de final.

