‘Hoje, só Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG são mais relevantes que o Athletico-PR no futebol brasileiro’, afirma apresentador

É de conhecimento público que desde o início deste século, o Athlético-PR tem frequentado o cenário de grandes conquistas no futebol brasileiro. Com isso, comentaristas esportivos dos canais Disney Brasil levantaram o questionamento: o Furacão é mais relevante que quais clubes do tradicional grupo dos “12 grandes”, grupo que inclui as maiores equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul?

Do título brasileiro em 2001 em diante, o clube paranaense conquistou três títulos de maior expressão (duas copas sul-americanas e uma Copa do Brasil), além de um vice-campeonato da Libertadores de 2005. Levando em conta estas conquistas dentro de campo, e uma estruturação fora das 4 linhas, os jornalistas da emissora debaterem sobre o Furacão:

– O fato é que a gente não tem nenhum motivo para se incomodar ou se ‘assustar’ com a menção do Athletico-PR como um dos clubes mais importantes do país, dada a estabilidade que o time alcançou com sua estrutura, com a presença constante em fases finais de grandes campeonatos e, acima de tudo, com as conquistas em âmbito nacional e internacional – afirmou Leonardo Bertozzi.

Ubiratan Leal, destacou que outros clubes já passaram pelo mesmo momento que o rubro-negro do Paraná, mas afirma que o Furacão vem conseguindo se estabelecer no cenário nacional:

– O Athletico, nos últimos cinco anos, tem duas Copas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e um vice da Copa do Brasil. É claro que é bastante coisa, mas basta lembrar que o Bragantino também teve sucesso semelhante no início dos anos 90, assim como o São Caetano no começo dos anos 2000.

Gosto de analisar um universo maior, para ver o patamar que um clube se estabeleceu além de uma ou duas boas gestões. E acho que o Athletico-PR é forte nesse quesito, mesmo olhando um recorte maior – ressaltou ele.

O jornalista Fábio Sormani, optou por frear as comparações por conta da chegada do modelo clube empresa, e fez uma ressalva dizendo que hoje são mais que 12 grandes clubes no Brasil:

-Prefiro não entrar nessa dividida agora que Vasco e Botafogo se tornaram SAFs. Acho que vale mais a pena a gente dizer que temos agora 13 clubes grandes, ao invés de dizer que o Athletico hoje é maior do que este ou aquele. Para mensurar isso tem que se levar muitas coisas em conta e uma resposta dessas jamais será precisa.

Para o apresentador Bruno Vicari, a discussão vai além do debate da pergunta levantada, e afirmou:

– Hoje, só Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG são mais relevantes que o Athletico-PR no futebol brasileiro – o jornalista entende que o clube vem crescendo muito nos últimos anos, e já está na mesma prateleira das demais equipes citadas.

Nesta quarta-feira, às 21h30, Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam pela partida de ida da Recopa Sul-Americana de 2022, na Arena da Baixada, em Curitiba. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores-2021 e o campeão da Copa Sul-Americana-2021.

