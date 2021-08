Hoje no São Paulo, Rui Costa reencontra o Grêmio, clube no qual teve passagem importante Diretor de futebol do São Paulo ficou marcado por política de uso das categorias de base que rendeu ao Grêmio jovens talentos e boas receitas

O atual clube do diretor de futebol Rui Costa, o São Paulo, enfrentará o clube que o dirigente projetou, o Grêmio, neste sábado (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com passagem pelo departamento jurídico do clube gaúcho, Rui Costa tornou-se diretor estatutário de futebol em 2010, e três anos depois, em 2013, oficializado como executivo profissional, onde conduziu o clube com uma boa política de uso das categorias de base.

Em seu primeiro ano de trabalho, sob a direção do presidente Fábio Koff, o clube prezou por menos contratações e mais investimentos na base, visando fazer uma economia. Neste contexto, a tarefa mais difícil foi criar condições para formar equipes com orçamentos desafiadores.

Assim, foi criado o Projeto Lapidar, visando proporcionar maior desenvolvimento para os atletas de divisões amadoras, desde os 12 até a fase quase profissional, de 20 anos.

Esse processo de revelar novos talentos virou marca registrada do Grêmio, ganhando força a partir da entrada do então diretor de futebol executivo, Rui Costa. Foi ele quem deu a chancela e colaborou para a criação do projeto, ao lado de outros profissionais que compunham o departamento de futebol, entre eles, o atual gerente de futebol do Bahia, Júnior Chávare.

Assim, foram revelados jogadores como Wallace, Arthur, Pedro Rocha, Éverton Cebolinha, Luan, Pepê, Ferreirinha. Juntos, somados aqueles que já foram negociados, mais de 100 milhões de euros entraram nos cofres do Tricolor Gaúcho.

No departamento de futebol, Rui Costa foi o um dos responsáveis pela montagem do elenco campeão da Copa do Brasil de 2016, conquistado após sua saída, tendo participação direta na contratação do autor do gol da decisão, o equatoriano Miller Bolaños.

Outro contratado por Rui Costa foi o zagueiro que se tornou ídolo do Grêmio, Pedro Geromel. Contratado pelo Grêmio em dezembro de 2013, a negociação foi liderada por Rui Costa.

Há pouco mais de sete meses no São Paulo, Rui Costa conquistou, ao lado de profissionais como Carlos Belmonte, Muricy Ramalho e o presidente Julio Casares o título do Campeonato Paulista de 2021, quebrando um seca de oito anos sem taça.

Além disso, o diretor dá sequência a seu bom uso da base, que é destaque no São Paulo, fornecendo grandes nomes ao time profissional.

Embora lute na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o time segue vivo nas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, podendo conquistar taças importantes.

A bola rola a partir das 21h deste sábado, no Morumbi e o confronto marca um duelo importante entre dois times que lutam contra o rebaixamento. O São Paulo é o atual 16º colocado, enquanto o Grêmio ocupa a 19ª posição da tabela.

