Hoje em Singapura, Moresche revela gratidão pelo Vasco e confia no acesso à elite: ‘Força da torcida’ Revelado pelo Cruz-Maltino, o atacante, que atua no Geylang Internacional, afirmou que acompanha a equipe carioca na disputa da Série B: 'Fico até de madrugada vendo os jogos'

Revelado pelo Vasco, o atacante Matheus Moresche mesmo atuando em Singapura garante que vem acompanhando a equipe carioca na Série B. Apesar do jogador ter dado seus primeiros passos na base no Botafogo e Corinthians, foi pela equipe cruz-maltina que fez sua estreia como profissional. Mesmo à distância, Moresche falou sobre o carinho pelo Vasco e aproveitou para agradecer.

– Minha passagem lá foi maravilhosa, aprendi muito e foi o time que me tornei profissional. Não tem agradecimento maior por isso, sou grato eternamente por essa chance, por ter realizado um sonho de criança. Acompanho o Vasco até hoje, os horários são um pouco diferentes mas fico até de madrugada vendo os jogos. Eu tenho muitos amigos lá ainda, alguns que chegaram eu fiz no meio do futebol – ponderou.

A primeira oportunidade como profissional aconteceu em maio de 2018 contra o Bahia. No ano seguinte, foi emprestado para o Avaí e depois ganhou experiência na Lituânia e Bielorrússia, tornando-se um andarilho do futebol mesmo com 23 anos. Com a camisa do Gigante da Colina, o atleta disputou apenas três partidas, mas nunca escondeu o seu carinho pelo clube carioca.

O jogador ainda falou sobre seu bom momento no Geylang Internacional, o atacante possui 10 gols e quatro assistências em 19 partidas e também sobre as chances de acesso do Vasco para Série A.

– Está sendo muito bom para mim, eu pude ter uma sequência muito boa de jogos e minutos, era o que eu precisava para esse ano. Fico feliz pelos gols que venho fazendo e algumas assistências também. Espero permanecer marcando até o final da temporada. Sobre o Vasco, pela grandeza, eu acho que consegue o acesso. A força da torcida apoiando, com esse novo projeto, eles devem conseguir o acesso – concluiu.

