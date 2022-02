Hoje é Dia: veja datas e feriados de fevereiro de 2022

O Hoje é Dia lembra que, em comparação a outros anos, fevereiro de 2022 será, por assim dizer, modesto em relação a feriados. O único ponto facultativo previsto para o mês (que pode ser, ainda, revogado em algumas cidades por conta da pandemia da covid-19) é a segunda-feira de carnaval, que cai no dia 28 de fevereiro.

Além desta data, o fevereiro de 2022 é repleto de fatos históricos. A semana entre 11 e 18 de fevereiro é marcada pelos 100 anos da realização da Semana de Arte Moderna, em São Paulo (evento que revolucionou a arte no Brasil).

Já o dia 19 é marcado pelos 50 anos da primeira transmissão de TV a cores no país. O evento em questão é a abertura da Festa da Uva de 1972, realizada na cidade de Caxias do Sul (RS).

O mês reserva, ainda, no dia 6, os 70 anos do dia em que Elizabeth II assumiu o posto de rainha do Reino Unido.

Em relação a figuras históricas, fevereiro de 2022 é marcado pelos 120 anos do nascimento do arquiteto Lúcio Costa (dia 27), 25 anos de morte do cantor Chico Science (dia 2) e 30 anos de morte do ex-presidente Jânio Quadros (dia 16). O mês reserva, ainda, o Dia de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro) e o Dia Mundial de Combate ao Câncer (4 de fevereiro).

As datas são alguns dos 74 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de fevereiro de 2022

Fevereiro de 2022 1 Lançamento do primeiro disco independente do grupo Tribo de Jah, Regueiros Guerreiros, em São Luís (30 anos) Instalação da Assembleia Nacional Constituinte (35 anos) Dia do Publicitário Inauguração do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão (70 anos) – atualmente Aeroporto Antônio Carlos Jobim Inauguração do Theatro Casino Franco-Brésilien, hoje conhecido como Teatro Carlos Gomes (150 anos) 2 Nascimento da cantora e compositora colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll (45 anos) Nascimento do escritor irlandês James Joyce (140 anos) – amplamente considerado um dos maiores escritores do século 20 Morte do cantor e compositor pernambucano Francisco de Assis França, o Chico Science (25 anos) Morte da ex-primeira-dama do Brasil Marisa Letícia Lula da Silva (5 anos) Dia de Iemanjá – também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro com Nossa Senhora dos Navegantes Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre Dia Mundial das Zonas Úmidas – as zonas úmidas são consideradas um dos ecossistemas mais produtivos do mundo e os mais ameaçados, conforme alerta da ONU Inauguração da Refinaria de Paulínia (Replan), maior refinaria da Petrobras (50 anos) 3 Dia da Navegação do Rio São Francisco 4 Morte do jornalista fluminense Franz Paul Trannin da Matta Heilborn, o Paulo Francis (25 anos) Morte do jogador de futebol José Carlos Bauer (15 anos) – por conta das suas atuações na Copa do Mundo de 1950, foi apelidado de “O Monstro do Maracanã”. É considerado um dos maiores jogadores da história do São Paulo Dia Mundial do Câncer 5 Morte do poeta, crítico literário e teatrólogo fluminense Osório Duque-Estrada (95 anos) – compôs a letra do Hino Nacional Brasileiro Nascimento do jogador de futebol paulista Neymar da Silva Santos Júnior (30 anos) Dia Nacional da Mamografia 6 Nascimento do cineasta francês François Truffaut (90 anos) Morte do artista plástico paulista Candido Portinari (60 anos) Elizabeth II torna-se a rainha do Reino Unido e de outros reinos da Comunidade de Nações após a morte de seu pai, o rei George VI 7 Nascimento do romancista e crítico britânico Charles Dickens (210 anos) Nascimento do maestro e compositor fluminense Rogério Duprat (90 anos) – cofundador do movimento Tropicália Nascimento do compositor e guitarrista baiano Pepeu Gomes (70 anos) Assinado o Tratado de Maastricht, que levou à criação da União Europeia (30 anos) Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas – instituído pela Lei nº 11.696, de 12 de junho de 2008 Dia Nacional do Trabalhador Gráfico – data criada em 1923, em razão de uma greve praticada por profissionais gráficos, que reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos Dia Nacional do Livro Didático 8 Morte do cantor e compositor mineiro Wando (10 anos) 9 Regime militar sanciona Lei da Imprensa (55 anos) Dia do Frevo em Pernambuco 10 Morte do diplomata, advogado, geógrafo e historiador fluminense José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco (110 anos) Fundação da Universidade de Caxias do Sul (55 anos) 11 Nascimento do historiador, geógrafo, escritor, filósofo, político e editor paulista Caio Prado Júnior (115 anos) Morte da cantora e atriz norte-americana Whitney Houston (10 anos) Nascimento do inventor e empresário norte-americano Thomas Alva Edison (175 anos) Morte do médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista paulista Oswaldo Cruz (105 anos) Realização da Semana de Arte Moderna, em São Paulo (100 anos) Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência – data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência 13 Nascimento da médica, escritora, pedagoga e política paulista Carlota Pereira de Queirós (130 anos) – primeira mulher eleita deputada federal no Brasil Dia Mundial do Rádio – é uma comemoração internacional, que foi proclamada em 3 de novembro de 2011, na 26ª sessão da Unesco e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU Dia do Repórter 16 Morte do advogado, professor e ex-presidente sul-mato-grossense Jânio Quadros (30 anos) Inauguração da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (155 anos) 17 Morte do antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político mineiro Darcy Ribeiro (25 anos) 18 Nascimento da atriz paulista Christiane Torloni (65 anos) 19 Nascimento do jornalista fluminense Alberto Dines (90 anos) Insurreição pela independência brasileira na Bahia (200 anos) Primeira transmissão de TV a cores no Brasil (50 anos) – foi transmitida a inauguração da Festa da Uva pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul 20 Nascimento do cantor, compositor e músico norte-americano Kurt Cobain (55 anos) Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo Dia Mundial da Justiça Social – comemoração internacional, que foi instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU 21 Nascimento da dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista capixaba Dora Vivacqua, a Luz del Fuego (105 anos) – pioneira na implementação do naturismo no Brasil entre os anos 1940 e 1950, tendo sido a fundadora do primeiro reduto naturista da América Latina e a primeira nudista brasileira Dia Internacional da Língua Materna – data da Unesco que visa à preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações Dia Nacional do Imigrante Italiano – a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil Alteração do nome de Avenida Central para Avenida Rio Branco (90 anos) – homenagem ao Barão do Rio Branco, diplomata brasileiro responsável por tratados que garantiram as fronteiras brasileiras e que tinha morrido em 11 de fevereiro. É considerada uma das principais artérias viárias da cidade do Rio de Janeiro 22 Nascimento do político norte-americano George Washington (290 anos) – o primeiro presidente dos Estados Unidos Morte do pintor e cineasta norte-americano Andrew Warhola, o Andy Warhol (35 anos) 23 Nascimento do cantor, compositor, violonista, percussionista e sambista pernambucano Bezerra da Silva (95 anos) 25 Incêndio na base da Estação Antártica Comandante Ferraz (10 anos) 24 Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil Palácio do Catete, antigo Palácio Nova Friburgo, foi oficialmente inaugurado como sede da Presidência da República, no sexto aniversário da primeira Constituição republicana (125 anos) Incêndio no Edifício Andraus deixa mortos e feridos (50 anos) 26 Nascimento do cantor, compositor, guitarrista e ator norte-americano Johnny Cash (90 anos) 27 Nascimento do tenista mineiro Bruno Soares (40 anos) – especialista em duplas, obteve o feito histórico de vencer dois Grand Slams em 16 horas nas finais de duplas do Aberto da Austrália, em 2016 Nascimento da atriz anglo-americana Elizabeth Taylor (90 anos) Nascimento do arquiteto e urbanista franco-brasileiro Lúcio Costa (120 anos) Início oficial do funcionamento ao público da estação Cantagalo, do Metrô do Rio de Janeiro (15 anos) 29 Nascimento do cartunista fluminense Jaguar, pseudônimo de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe (90 anos) Dia Mundial das Doenças Raras

