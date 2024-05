Hoje é Dia: Quintana, Jair Rodrigues e Nelson Mandela são destaques

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 06/05/2024 - 11:43 Para compartilhar:

A semana entre os dias 5 e 11 de maio tem datas que relembram a memória de figuras célebres. No dia 5, a morte do poeta gaúcho Mário Quintana completa 30 anos. Com uma obra que inspira e encanta leitores de todas as idades, ele deixou um legado eterno na literatura brasileira. Este conteúdo do História Hoje contou um pouco da sua trajetória:

Já esta edição do Momento Literário, quadro do Antena MEC, falou sobre sua poesia:

Outra perda é relembrada no dia 8 de maio. Há 10 anos, o cantor paulista Jair Rodrigues nos deixou. Com uma voz inconfundível e presença marcante, ele é um dos grandes nomes da MPB. Esta matéria da Agência Brasil de 2014 fala da sua despedida e conta a biografia dele. O Samba na Garoa também fez uma edição em sua homenagem que pode ser conferida abaixo:

Reggae, música clássica e EBC

No dia 11, é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Reggae, uma homenagem a Bob Marley (que nos deixava nesta data, em 1981) para relembrar um pouco da “cultura reggae” que ele inspirou. A Radioagência Nacional já falou sobre as datas em duas oportunidades (2022 e 2023). Confira:

Um pouco antes, no dia 7, completam-se 200 anos da primeira vez que a Nona Sinfonia de Beethoven ecoava pela primeira vez nos salões de Viena. O episódio foi um marco na história da música clássica. A EBC já fez inúmeros conteúdos sobre a peça. Em 2020, a Agência Brasil fez uma homenagem ao gênio. Em 2021, o Concertos Deutsche Welle, veiculado na Rádio MEC, foi especial da Nona.

Para fechar a lista, o dia 10 conjuga um marco na história de um dos maiores líderes populares do mundo, Nelson Mandela, e dois eventos relacionados à EBC.

Há 30 anos, Madiba, como era conhecido, se tornaria o primeiro presidente negro da história da África do Sul, o país que melhor representa, simbolicamente, o enfrentamento ao preconceito racial e o combate ao apartheid no mundo.

Em 5 de dezembro de 2013, data de sua morte, aos 95 anos, o portal de rádios da EBC homenageou Mandela com um apanhado musical, em uma edição afetiva do Momento Três Especial.

Há 40 anos, a Rádio MEC FM foi inaugurada, trazendo cultura e informação para os ouvintes brasileiros. Paralelamente, há 33 anos, foi lançada a Agência Brasil, fonte confiável de notícias e informações para o público brasileiro. Ambas foram temas de conteúdos da TV Brasil em sua homenagem:

Maio de 2024 5 Morte do poeta gaúcho Mário Quintana (30 anos) Nascimento do cantor e compositor paranaense José Lima Sobrinho, o Chitãozinho (70 anos) – parte da dupla Chitãozinho & Xororó Entra em operação a primeira unidade geradora da Usina Hidrelétrica de Itaipu (40 anos) Dia Nacional das Comunicações – data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas Dia do Expedicionário Estreia do programa Antena MEC FM (17 anos) 6 Torre Eiffel é oficialmente aberta ao público, durante a Exposição Universal em Paris (135 anos) 7 Nascimento da psicóloga e revolucionária paulista Iara Iavelberg (80 anos) Primeira apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, em Viena (200 anos) 8 Morte do pianista, professor e compositor amazonense Arnaldo Rebello (40 anos) Morte do cantor paulista Jair Rodrigues (10 anos) Nascimento da ginasta paulista Rebeca Andrade (25 anos) Nascimento do arquiteto, músico, compositor e escritor paraense William Blanco Abrunhosa Trindade, o Billy Blanco (100 anos) Dia do Artista Plástico Dia Mundial da Cruz Vermelha 9 Morte do compositor fluminense Henrique Gypson Vogeler (80 anos) Nascimento do compositor e cantor fluminense César Costa Filho (80 anos) Nascimento do cantor e compositor estadunidense Billy Joel (70 anos) Carlos Lamarca lidera ação de guerrilha urbana contra a ditadura militar no Brasil em São Paulo, roubando dois bancos (55 anos) 10 Nascimento do compositor baiano Antonio do Espírito Santo (140 anos) Nelson Mandela é empossado o primeiro presidente negro da África do Sul (30 anos) Dia Mundial do Lúpus – comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, doença autoimune crônica de causa desconhecida e difícil diagnóstico que acomete mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo Inauguração da Rádio MEC FM (40 anos) Lançamento da Agência Brasil (33 anos) 11 Nascimento do pintor catalão Salvador Dalí i Domènech, o Salvador Dalí (120 anos) Nascimento do maestro e compositor mineiro Silvio Barbato (65 anos) Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Carlos Lyra (85 anos) Morte do ator e humorista paraense Lúcio Mauro (5 anos) Nascimento da atriz paulista Elizabeth Mendes de Oliveira, a Bete Mendes (75 anos) Israel ingressa como Estado membro na ONU (75 anos) Dia Nacional do Reggae