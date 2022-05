Hoje é Dia: primeira semana de maio celebra trabalhador e literatura

O Hoje é dia da primeira semana de maio começa com um feriado nacional: o Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º e marcado por mobilizações de trabalhadores. Em 1924, o então presidente Artur Bernardes decretou feriado nesta data por influência dos imigrantes europeus, que, desde 1917, já promoviam paralisações para reivindicar direitos trabalhistas.





No entanto, a data tem origens ainda mais antigas. Em 1886, trabalhadores dos Estados Unidos fizeram uma greve para exigir melhores condições de trabalho. A luta dos operários se espalhou em seguida pela Europa, e hoje é celebrada em mais de 80 países. O Repórter Brasil, da TV Brasil, conta a história do Dia do Trabalhador. Assista:

O primeiro dia do mês ainda comemora o Dia da Literatura Brasileira. Em 2020, a Rádio MEC celebrou a data com programa especial, que contou com trechos de obras de escritores como Érico Veríssimo, Caio Fernando Abreu, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Cecília Meireles, Clarice Lispector e Vinícius de Moraes. Ouça, abaixo, Jorge Amado lendo um trecho de seu romance Gabriela Cravo e Canela:

O dia foi escolhido em homenagem a José de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana (hoje um bairro de Fortaleza). É autor de clássicos como O Guarani, Iracema e Senhora. O programa De Lá Pra Cá, da TV Brasil, no ar em 2009, detalhou a trajetória do maior nome do romantismo brasileiro. Assista:

Na segunda-feira (2), serão 25 anos da morte do educador Paulo Freire. Reconhecido mundialmente, Freire desenvolveu um método de alfabetização de adultos que priorizava a bagagem pessoal de cada aluno. No dia 4, a música brasileira perdeu Noel Rosa, falecido há 85 anos. Um dos principais precursores do samba e autor de mais de 300 composições, o Poeta da Vila teve sua vida e obra destrinchada neste episódio de Na Trilha da História, da Rádio Nacional:

Em 3 de maio de 1937, nascia a escritora Nélida Piñon, que está completando 85 anos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras (ABL), e a primeira autora de língua portuguesa a receber o Prêmio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana e Caribenha. Em 2018, Nélida esteve no Trilha de Letras, da TV Brasil, para contar mais sobre sua vida e sua obra. O programa completo pode ser visto aqui:

A semana também é marcada pelos 105 anos de nascimento de Dalva de Oliveira, completados na próxima terça (5). Conhecida como a Rainha da Voz, Dalva foi homenageada pelo Todas as Bossas, da TV Brasil, há cinco anos. No show que você confere abaixo, nomes como Agnaldo Timóteo, Eliana Pittman, Claudette Soares e Márcio Gomes interpretam canções da diva:

No dia 5 de maio, é comemorado o Dia Nacional das Comunicações, que homenageia Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas. No ano passado, na Semana Nacional das Comunicações, a Agência Brasil publicou uma série de reportagens sobre história das telecomunicações, 5G, Internet das Coisas, o impacto das novas tecnologias na educação e no agronegócio, entre outros temas. Leia algumas delas:

– De 1500 a 2021: veja como a comunicação evoluiu no Brasil

– Dia das comunicações: avanços dos meios ampliaram horizontes do Brasil

– Como era a internet no Brasil antes da comercialização

Ainda no dia 5, celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa: de acordo com esta matéria da Radioagência Nacional, o português é falado em nove países e é a língua mais usada no Hemisfério Sul – sendo o idioma oficial de 265 milhões de pessoas.

O Dia da Matemática é comemorado em 6 de maio. Este episódio do Ciência é Tudo, da TV Brasil, detalha a história da matemática e por que ela é importante para o nosso cotidiano:

O último destaque da semana também tem relação com a educação: são os 70 anos de morte da pedagoga italiana Maria Montessori, que criou um método de ensino de crianças que leva o seu sobrenome. O Bate-Papo Ponto Com, que foi ao ar pela Rádio MEC em 2016, conversou com pedagogas sobre o método estimula os alunos a buscarem conhecimento:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

1 à 7 de Maio de 2022 1 Nascimento do jornalista e escritor mineiro Otto Lara Resende (100 anos) Nascimento do sociólogo paulista Azis Simão (110 anos) – militante político da UDS e ex-professor titular da Universidade de São Paulo Nascimento da atriz francesa Danielle Darrieux (105 anos) Primeira apresentação de filmes produzidos e dirigidos no Brasil (curta-metragem) no Cassino Fluminense, em Petrópolis (125 anos) – entre eles, títulos como Uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, Chegada do trem em Petrópolis e Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí Dia Mundial do Trabalhador Dia da Literatura Brasileira Lançamento do programa Colégio do Ar, da Rádio Ministério da Educação (71 anos) 2 Morte do senador norte-americano Joseph McCarthy (65 anos) – ele e sua equipe tornaram-se célebres pelas investigações agressivas contra o governo federal dos EUA, e pela campanha contra todos os suspeitos de ser ou simpatizar com o comunismo Morte do educador, pedagogo e filósofo pernambucano Paulo Freire (25 anos) Guerra das Malvinas: o submarino nuclear britânico HMS Conqueror afunda o cruzador argentino ARA General Belgrano (40 anos) 3 Nascimento da escritora fluminense Nélida Piñon (85 anos) – membro da Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras, entre 1996 e 1997 Morte da cantora francesa Yolanda Christina Gibliotti, a Dalida (35 anos) – primeira cantora no mundo a ganhar um disco de diamante Dia Nacional do Pau-Brasil Dia Internacional da Liberdade de Imprensa – comemoração instituída pela ONU, por meio da Resolução 48/432, de 20 de dezembro de 1993 Dia do Parlamento – comemoração, conforme lei nº 6.230 de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da 1ª Assembleia Constituinte brasileira, em 3 de maio de 1823 Dia do Sol 4 Morte do cantor paulista Tinoco (10 anos) – integrante da dupla caipira brasileira Tonico & Tinoco, considerada como uma das mais importantes da história da música brasileira Morte do jornalista, advogado, escritor paulista Paulo Setúbal (85 anos) – membro da Academia Brasileira de Letras Morte do compositor fluminense Noel Rosa (85 anos) Decreto proíbe a aplicação de qualquer medida das Cortes de Lisboa sem o “cumpra-se” de D. Pedro I (200 anos) 5 Nascimento da cantora paulista Dalva de Oliveira (105 anos) Dia Mundial da Língua Portuguesa – data ratificada pela Unesco em Paris, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Dia Nacional das Comunicações – data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas Dia do Expedicionário 6 Morte da pedagoga italiana Maria Montessori (70 anos) – responsável pela criação do método Montessori de aprendizagem Nascimento do cantor e compositor inglês Ritchie (70 anos) – conhecido do grande público quando lançou um compacto simples contendo a canção Menina veneno, que vendeu 500 mil cópias Morte da atriz alemã Marlene Dietrich (30 anos) Morte do médico e político acreano Enéas Ferreira Carneiro (15 anos) – fundador do PRONA e célebre por seus bordões Privatização da mineradora Vale do Rio Doce durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (25 anos) Dia Nacional da Matemática 7 Morte do jurista e político maranhense Urbano Santos da Costa Araújo (100 anos) – foi presidente do Brasil em caráter interino em 1917 Vladimir Lênin assume a presidência do primeiro governo soviético (105 anos) Criação do Parlamento do Mercosul (15 anos) Cassação do registro do Partido Comunista do Brasil – PCB (75 anos) Fundação da antiga Varig (95 anos) – foi a primeira companhia aérea brasileira a operar uma linha regular Emmanuel Macron é eleito presidente da França (5 anos)

*com supervisão de Nathália Mendes