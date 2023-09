Hoje é Dia: Prevenção ao Suicídio e Democracia são destaques da semana

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 10/09/2023 - 7:15 Compartilhe

Neste mês marcado pelas ações do Setembro Amarelo, o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi definida pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) e é endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O momento é um convite a um compromisso global para se refletir sobre o tema sem preconceitos e tabus, focando na necessidade de uma ação coletiva para se dar mais visibilidade à saúde mental. Sobre o tema o Radiojornalismo da EBC produziu este ano a série Jovens e saúde mental.

E a Radioagência Nacional aborda, na segunda temporada do podcast Histórias Raras, a jornada de pessoas que tiveram diagnósticos de neurodivergências já na fase adulta. Ouça e saiba como o diagnóstico impactou suas vidas.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que o número de suicídios cresceu 11,8% em 2022 na comparação com 2021. De acordo com especialistas, é preciso quebrar o silêncio sobre o tema e acolher quem demonstre o desejo de tirar a própria vida. Vale sempre lembrar também que existem alguns canais aptos para acolher e orientar quem pensa em suicídio como o Centro de Valorização da Vida, o Mapa da Saúde Mental e o Pode Falar (especializado no acolhimento de crianças e adolescentes). Em 2020, o programa Revista Brasil ouviu o jornalista Mario Nelson Duarte sobre a necessidade de observar os sinais, você pode ouvir essa conversa clicando aqui ou no player abaixo:

Um assunto que atinge diretamente a saúde mental é a gordofobia (o preconceito e a privação de direitos às pessoas gordas). Por isso, também é celebrado no dia 10 de setembro o Dia de Luta Contra a Gordofobia ou Dia de Visibilidade à Luta Antigordofobia. A data é uma conquista do movimento de luta pelos direitos das pessoas gordas, que conseguiu derrubar o infame Dia do Gordo (geralmente usado para ridicularizar essas pessoas) e criar uma data propositiva. A data visa debater a luta pelo respeito, pela despatologização do corpo gordo, o acesso à educação, à atividade física, ao mercado de trabalho e, claro, à saúde.

Em janeiro desse ano, um jovem de 25 anos morreu na porta de um hospital por não ter uma maca apropriada para o tamanho de seu corpo. A falta de preparo do sistema de saúde, de um país que tem 56% de sua população gorda, foi um dos destaques do episódio “Teu lugar me cabe?” do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Assista abaixo:

No terceiro sábado de setembro, que neste ano será dia 16, celebramos o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A Agência Brasil já explicou como funciona a doação de medula óssea, um procedimento simples, indolor e que pode ajudar no tratamento de mais de 80 doenças.

Democracia

Democracia foi uma das palavras mais comentadas no Brasil de 2023, principalmente após os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Por isso, nesse 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia, vale lembrar os objetivos que a Organização das Nações Unidas (ONU) teve ao criar a data em 2007: promover a democratização, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais em todo o mundo. O episódio “a Democracia de pé”, do Caminhos da Reportagem, traz reflexões para essa data.

Meio ambiente

Em 11 de setembro celebramos o Dia Nacional do Cerrado. É importante destacar que o desmatamento no bioma vem crescendo e batendo recordes. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, mais de 6.359 quilômetros quadrados foram desmatados no bioma, a maior parte deles na região do Matopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Só em julho deste ano, foram desmatados 612 km² no Cerrado, um aumento de 26% em comparação a julho de 2022. E isso afeta severamente todo o país, já que o bioma é considerado a “grande caixa d’água do Brasil”. Em 2020 a Agência Brasil fez uma série de reportagens explicando a importância da proteção dessa área. O assunto também foi destaque dos episódios “Cafuringa – a última fronteira verde do DF” e “Um gole de Cerrado” do Caminhos da Reportagem:





Ainda na área de meio ambiente, o dia 16 é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa camada filtra os raios ultravioleta do Sol, e nos protege dos raios que causam câncer de pele, afetam o sistema imunológico e provocam efeitos negativos também na visão. No meio ambiente, os raios ultravioleta atingem diretamente a cadeia alimentar marinha, com a alteração do plâncton. No ano passado, a Rádio Nacional do Alto Solimões recebeu o professor Rony Iglecio Leite de Andrade, que atua na área de geociências, cartografia, geoprocessamento e sistemas de informação geográfica, para falar do impacto da degradação da camada de ozônio e o que podemos fazer para preservá-la.

Arte e cultura

A cachaça é uma bebida brasileiríssima e bateu recorde de exportação em 2022. Mas nem sempre a cachaça teve todo esse reconhecimento. Inventada pelos negros escravizados, em meados do século XVI, a cachaça foi considerada por muito tempo uma bebida sem status, consumida por pobres. A sua produção foi até proibida no século XVII. Mas em 13 de setembro de 1661, após uma revolta dos produtores da bebida contra a coroa portuguesa, a produção e a comercialização da cachaça foi liberada no Brasil. Por isso, todo dia 13 de setembro se celebra o Dia Nacional da Cachaça. O caminho da proibição ao domínio de mercado da bebida foi percorrido pela Agência Brasil em reportagem de 2020.

Nesse 14 de setembro, Arlindo Cruz, compositor e cantor de samba, completa 65 anos. Atualmente o músico está fora dos holofotes, se recuperando de um AVC que sofreu em março de 2017. Um dos maiores nomes do samba carioca, fez parcerias com Zeca Pagodinho, Sombrinha, Beth Carvalho, Almir Guineto entre outros bambas. O Samba da Gamboa já passeou pela obra de Arlindo, e fez uma bela homenagem ao artista.

Também em 14 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Frevo, ritmo que foi declarado em 2012 um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Em Pernambuco a dança também é celebrada no dia 9 de fevereiro, primeira vez que o termo frevo foi nominada em uma publicação de jornal. Controvérsias de datas a parte, o que importa é celebrar o ritmo que coloca “pra ferver”. Maestro Spok, instrumentista, arranjador e diretor da SpokFrevo Orquestra, celebrou essa manifestação cultural na Rádio Nacional em 2022, ouça:

E, ainda, no dia 14 o compositor, cantor, instrumentista e arranjador, Marcos Kostenbader Valle, o Marcos Valle, faz aniversário. Nascido em 1943 no Rio de Janeiro, o artista tem uma trajetória marcada por canções como “Eu Preciso Aprender a ser Só”, “Bye, Bye Tristeza”, “Samba de verão”, “Estrelar”, “Black is Beautiful”, entre tantas outras. E já que o passado é marcado por sucessos, o É Tudo Brasil recebeu Marcos Valle em março deste ano.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Setembro de 2023 10 Nascimento da atriz e dubladora paulista Selma Lopes (95 anos) Morte do cineasta fluminense Joaquim Pedro de Andrade (35 anos) Lançamento do jornal “Gazeta do Rio de Janeiro” (215 anos) – a primeira publicação impressa no Brasil, nas máquinas da Imprensa Régia, no Rio de Janeiro Primeira apresentação da ópera “Benevuto Cellini”, de Hector Berlioz, em Paris (185 anos)

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo 11 Morte do médico, político e ex-presidente chileno Salvador Allende (50 anos) Golpe de Estado no Chile (50 anos) Dia Nacional do Cerrado 12 Morte do cantor e compositor estadunidense Johnny Cash (20 anos) – considerado um dos músicos mais influentes do século XX e o “rei da música country” Nascimento do jornalista e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (75 anos) Dia Internacional da Comemoração Sul-Sul – data reconhecida pela ONU Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (87 anos) 13 Nascimento do ator, diretor e historiador paulista Luiz Baccelli (80 anos) Nascimento da escritora paulista Eugênia Sereno (110 anos) Morte do jornalista e escritor pernambucano Austregésilo de Athayde (30 anos) Morte do humorista, cantor e compositor mineiro João Ferreira de Melo, o Barnabé (55 anos) Criação do Território Federal do Rio Branco (80 anos) – em 1962 seu nome mudou para Território Federal de Roraima e, posteriormente, foi elevado a estado pela Constituição Federal de 1988 Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas – comemoração instituída pela Lei Nº 12.646 de 16 de maio de 2012; tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987 14 Nascimento do cantor e compositor fluminense Marcos Valle (80 anos) Nascimento da cantora e compositora britânica Amy Winehouse (40 anos) Nascimento do historiador paulista Edgard Carone (100 anos) Nascimento do músico fluminense, compositor e cantor de samba e pagode Arlindo Cruz (65 anos) Início da circulação, no Rio de Janeiro, do jornal “O Homem de cor” (190 anos) – primeiro periódico brasileiro a tratar dos problemas da população negra Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (42 anos) 15 Nascimento da escritora e tradutora gaúcha Lya Luft (85 anos) Nascimento do escritor, teólogo, psicanalista e educador mineiro Rubem Alves (90 anos) Primeira apresentação da ópera “Joana de Flandres”, de Carlos Gomes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (160 anos) Dia Internacional da Democracia – data reconhecida pela ONU 16 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio – data reconhecida pela ONU

