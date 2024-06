Hoje é Dia: Meio ambiente e oceanos marcam as celebrações da semana

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 02/06/2024 - 7:15 Para compartilhar:

A semana começa no dia 2 com a lembrança dos 90 anos de nascimento do sambista Germano Mathias que faleceu em 2023. Germano Mathias nasceu no Pari, no centro de São Paulo, e começou a carreira nos anos 1950. Ele ficou conhecido pelo jeito de interpretar as músicas de forma sincopada e influenciou gerações de sambistas. O programa da Rádio Nacional, Acervo Origens homenageou o artista.

Também no dia 2 é celebrado os 85 anos da primeira exibição prática da televisão no Brasil, sendo os equipamentos montados em dois pavilhões da Feira de Amostras, era o primeiro passo para a criação do novo meio de comunicação. Para saber mais sobre a história da televisão confira as reportagens especiais da Agência Brasil TV brasileira: a cronologia dos primeiros anos e 70 anos da TV no Brasil: 1ª década foi de aventura, improviso e paixão.

Já em 3 de junho a morte do escritor Franz Kafka completa 100 anos. Ele foi um dos principais escritores da literatura moderna. Kafka era de origem judaica, nasceu em Praga, Áustria-Hungria (atual República Checa), e escrevia em alemão. O conjunto de seus textos retrata a ansiedade e a alienação do homem do Século XX. Foi internado em Viena, na Áustria, onde se internou com tuberculose e morreu vítima de insuficiência cardíaca. Em 2014 o programete História Hoje publicado na Radioagência Nacional falou sobre o autor. Uma exposição também celebrou os 95 anos do livro Metamorfose e a Agência Brasil registrou em 2015.

Os 30 anos da morte do arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx é lembrado neste dia 4, O Sítio Roberto Burle Marx, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em julho de 2021. Em 2023, durante a elaboração do plano de gestão da área a Agência Brasil fez uma reportagem detalhada sobre o assunto. Já o programa Caminhos da Reportagem tem um episódio completo sobre o local que fica em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O sítio abriga uma coleção de mais de 3.500 espécies de plantas de regiões tropicais e subtropicais.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5, a Agência Brasil tem acompanhado as ações anuais de preservação do ecossistema e as consequências das mudanças climáticas. E a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul será pauta no Caminhos da Reportagem deste domingo.

Dia 5 também marca os 83 anos da primeira radionovela brasileira. Em busca da felicidade foi transmitida pela Rádio Nacional. E em 2021, ao completar 80 anos da veiculação no Brasil a EBC regravou uma cena da obra. Os ouvintes da Rádio Nacional e telespectadores da TV Brasil puderam conferir o resultado desta recriação . A cena romântica, de um minuto, faz parte do capítulo 20 do primeiro ano de transmissão da novela, que durou dois anos devido a grande audiência. Em Busca da Felicidade tem autoria de Leandro Blanco e adaptação de Gilberto Martins. Em 2018, o roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo. Clique abaixo e confira:

O dia 6 marca os 100 anos do nascimento do mestre de tambor de crioula, Mestre Felipe. Para saber mais como são confeccionados estes tambores assista a reportagem da TV Brasil:

E para terminar a semana, em 8 de junho é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, um alerta para importância de proteger águas e biodiversidade, Desde 2020 estamos na década dos oceanos, instituída pela ONU a organização espera que neste 10 anos a humanidade aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor essa imensidão, que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade humana, retém o aquecimento global e serve à subsistência direta de bilhões de pessoas. Clique aqui e leia a reportagem feita em 2020.

Semana de 2 a 8 de junho de 2024 2 Nascimento do cantor e compositor paulistano Germano Mathias (90 anos) Nascimento do futebolista e político goiano Túlio Humberto Pereira Costa, o Túlio Maravilha (55 anos) Morte do poeta modernista e diplomata gaúcho Raul Bopp (40 anos) Realização, pela primeira vez no Brasil, de uma exibição prática da televisão, sendo os equipamentos montados em dois pavilhões da Feira de Amostras (85 anos) Dia Estadual do Vinho e Início da Semana Estadual de Apoio à Cultura e Produção do Vinho Fundação do Ceará Sporting Club 1914 (110 anos) Primeira veiculação do Programa Acontece Cada Uma, na Rádio Nacional AM RJ (75 anos) 3 Morte do músico austríaco Johann Strauss II (125 anos) Morte do escritor tcheko Franz Kafka (100 anos) Morte do líder religioso e político iraniano Ruhollah Musavi Khomeini, o Aiatolá Khomeini (35 anos) Yitzhak Rabin é eleito o primeiro Ministro de Israel (50 anos) 4 Nascimento do médico, cientista e político acreano Adib Jatene (95 anos) – conhecido e respeitado nacional e internacionalmente, foi o criador de dezenas de inovações no meio médico e inventor de uma cirurgia no coração que leva seu nome Nascimento do ator mineiro Ângelo Antônio (60 anos) Morte do arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx (30 anos) Massacre de manifestantes na China (35 anos) Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão – comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07 de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF 5 Morte do instrumentista e compositor paulista José Alves da Silva, o Aimoré (45 anos) Nascimento do músico fluminense Oswaldo de Almeida e Silva, o Oswaldinho do Acordeon (70 anos) Nascimento do poeta e jurista mineiro Cláudio Manuel da Costa (295 anos) – participou colateralmente do movimento conhecido como Conjuração Mineira, tendo morrido em circunstâncias suspeitas Morte do compositor e teatrólogo fluminense Antônio Guimarães Cabral, o Aldo Cabral (30 anos) Dia Mundial do Meio Ambiente – comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução Nº 2994 de 15 de dezembro de 1972 Início da transmissão, na Rádio Nacional AM RJ, de “Em busca da felicidade” (83 anos) – primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, o roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo 6 Dia Internacional da Prostituta – comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer Nascimento do mestre de tambor de crioula maranhense Mestre Felipe (100 anos) Nascimento do pintor espanhol Diego Velázquez (425 anos) Nascimento do compositor e maestro alemão Siegfried Wagner (155 anos) Nascimento do pintor, gravador, desenhista e professor capixaba Levino Fânzeres (140 anos) Nascimento do cantor e compositor capixaba Nomar Nobre Chatelain, o Carlos Nobre (90 anos) Nascimento do artista plástico paulistano Newton Mesquita (75 anos) Nascimento da cantora baiana Simone Moreno (55 anos) Desembarque de tropas aliadas na região da Normandia, o Dia “D” (80 anos) Criação do jogo Tetris (40 anos) – um jogo eletrônico muito popular, um dos primeiros itens de exportação de sucesso da União Soviética e um dos primeiros a ser visto como um tipo de vício 7 Morte do piloto de automobilismo Francisco Sacco Landi, o Chico Landi (35 anos) Morte do poeta, jornalista e publicitário paranaense Paulo Leminski (35 anos) Morte do matemático e cientista da computação britânico Alan Turing (70 anos) Nascimento do filósofo, poeta, crítico e jurista sergipano Tobias Barreto (185 anos) – iniciou na poesia brasileira o movimento denominado condoreirismo hugoano (terceira fase do romantismo) Morte da cantora, compositora e instrumentista capixaba Nara Leão (35 anos) Nascimento da pintora e escultora suíça radicada no Brasil Myrrha Dagmar Dub, a Mira Schendel (105 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Serguei (5 anos) Assinatura do Tratado de Tordesilhas (530 anos) Início do Cerco de Jerusalém pelos exércitos da Primeira Cruzada (925 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa 8 Morte do compositor, maestro, instrumentista e trombonista fluminense Raul de Barros (15 anos) Nascimento do poeta, compositor e veterinário fluminense Almanir Grego (115 anos) – compôs sambas, valsas, choros e marchas, entre outros gêneros. Várias de suas composições foram lançadas pelas irmãs Carmen e Aurora Miranda Publicação do livro “1984”, de George Orwell (75 anos) Fundação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (110 anos) Dia Mundial dos Oceanos – comemoração estabelecida em 1992 durante a “Eco92” ou “Cimeira da Terra” ou “Conferência do Rio” sobre Meio Ambiente, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Ocea