Hoje é Dia: Mamonas Assassinas e Open Data Day são destaques da semana

A semana da “virada” entre os meses de fevereiro e março de 2021 é marcada por episódios tristes, aniversários e celebrações.

No dia 2, a morte dos cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas completa 25 anos. Em 1996, um acidente aéreo culminou na morte de nove tripulantes de um avião de pequeno porte. Na época, a jornalista Alda Almeida gravou uma crônica sobre a tragédia. Em 2016, o quadro O Rádio Faz História, do programa Todas as Vozes, exibiu a homenagem mais uma vez. No mesmo ano, o Repórter Brasil relembrou o episódio:

A semana também é marcada por nascimentos. No dia 5, o nascimento da filósofa Rosa de Luxemburgo completa 150 anos. No dia anterior (4), o jogador de futebol Dadá Maravilha completa 75 anos. Dadá já foi entrevistado algumas vezes por veículos da EBC (confira aqui e aqui) e teve um episódio (o de corte na Copa do Mundo de 1970) relembrado no quadro O Rádio Faz História.

Datas marcantes da história também são rememoradas nos próximos dias. No dia 28 de fevereiro, o fim da Guerra do Golfo completa 30 anos. Já no dia 6 de março, é celebrado o Open Data Day. Na data, grupos debatem o ato de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados e demonstram a importância de se ter dados abertos disponibilizados por governos.

28 de fevereiro a 6 de março de 2021 28 Fim da Guerra do Golfo (30 anos) Criada a Província de São Paulo (200 anos) 1 Nascimento do compositor, produtor musical, músico e cantor pernambucano Paulo Debétio (75 anos) Nascimento do rapper, compositor, beatmaker e skatista paulista Marcus Vinicius Andrade e Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamau (45 anos) v Antoine Henri Becquerel descobre a radioatividade (125 anos) Inauguração da Estação da Luz (120 anos) 2 Nascimento do estadista e político russo Mikhail Gorbatchov (90 anos) Morte do músico, cantor, ator, diretor, pintor, poeta e compositor francês Serge Gainsbourg (30 anos) Morte da jornalista, médium, parapsicóloga e artista plástica paulista Elsie Dubugras (15 anos) – durante 33 anos foi editora especial da Revista Planeta, e apresentou ao mundo o trabalho do médium brasileiro Luiz Antonio Gasparetto Nascimento do instrumentista paulista Amilton Godói (80 anos) – integrante do Zimbro Trio Acidente aéreo com o jato Learjet 25D prefixo PT-LSD, que culminou na morte de nove tripulantes, incluindo todos os integrantes do grupo musical Mamonas Assassinas (25 anos) 3 Dia Internacional do Cuidado Auditivo Dia Mundial da Vida Selvagem – data instituída pela ONU Morte da escritora, roteirista e cineasta francesa Marguerite Donnadieu, a Marguerite Duras (25 anos) Morte do acordeonista, compositor e produtor musical paraibano José Abdias de Farias (30 anos) Nascimento do cantor e compositor mineiro Vanderli Catarina, conhecido pelo nome artístico Vander Lee (55 anos) Tombamento estadual da Basílica de Santa Luzia do Rio das Velhas, em Santa Luzia (45 anos) 4 Nascimento do futebolista fluminense Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha (75 anos) Nascimento da cantora potiguar Ademilde Fonseca Delfino (100 anos) Nascimento do compositor, letrista, músico, professor, produtor musical, pesquisador, locutor, escritor e maestro paulista Edgard Barbosa Poças (75 anos) Morte da cantora lírica paulista Constantina Araújo (55 anos) Nascimento do escritor, jornalista e roteirista amazonense Márcio Souza, conhecido por Mad Maria (75 anos) Nascimento do banqueiro, historiador e escritor pernambucano Fernando Pio dos Santos (115 anos) Começam a retornar as imagens do Cometa Halley e as primeiras imagens do seu núcleo feitas pela sonda espacial soviética Vega 1 (35 anos) Lançamento do programa dedicado ao chorinho Época de Ouro, na Rádio Nacional (16 anos) 5 Dia Nacional da Música Clássica Nascimento do cantor e compositor fluminense Abílio Lessa (95 anos) Nascimento da filósofa polonesa Rosa Luxemburgo (150 anos) Lançado o primeiro álbum póstumo de Jimi Hendrix: The Cry of Love (50 anos) Winston Churchill utiliza pela primeira vez a expressão cortina de ferro, no seu discurso na Universidade Westminster em Fulton, Missouri, nos Estados Unidos (75 anos) 6 Morte do cantor, compositor e pintor fluminense Mario Telles (20 anos) Nascimento do guitarrista, baixista, saxofonista, compositor e cantor britânico David Jon Gilmour (75 anos) – vocalista da banda inglesa Pink Floyd Morte do sociólogo, professor e jornalista paulista Perseu Abramo (25 anos) Morte do engenheiro e político paulista Mário Covas Júnior (20 anos) Nascimento do animador e diretor de cinema paulista Alê Abreu (50 anos) – dirigiu, entre outros, Garoto Cósmico e O Menino e o Mundo, tendo este sido indicado ao Oscar de melhor filme de animação Open Data Day (data móvel) – o Open Data Day é uma comemoração anual sobre dados abertos realizada em diversas instituições no mundo, através do qual grupos de todo o mundo criam eventos locais para celebrar e debater a importância de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados para qualquer finalidade. É uma oportunidade de mostrar os benefícios dos dados abertos e incentivar a adoção de políticas de dados abertos em governos, em empresas e na sociedade civil

