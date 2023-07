Hoje é Dia: Dia Mundial da População e do Rock marcam a semana

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 09/07/2023 - 9:40 Compartilhe

A semana entre os dias 9 e 15 de julho tem duas datas que chamam atenção de públicos específicos. No dia 11 de julho comemora-se o Dia Mundial da População, uma data sugerida pelo Conselho de Governadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) da ONU.

A data surgiu após o “Dia dos 5 Bilhões”, que ocorreu em 11 de julho de 1987, quando a população mundial alcançou a marca recorde de 5 bilhões de pessoas. O objetivo dessa data é promover a conscientização sobre questões relacionadas à população global, como planejamento familiar, saúde reprodutiva e direitos humanos. Programas como o Viva Maria e o Rádio Animada já falaram sobre a data:

Dois dias depois, em 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data, especial para os amantes do ritmo, é uma homenagem ao Live Aid, evento que ocorreu nessa mesma data em 1985. No Dia Mundial do Rock, fãs de todo o mundo celebram esse gênero musical tão influente e apreciado por diversas gerações. No ano passado, o Repórter Brasil relembrou a data.

A semana também é lembrada por acontecimentos marcantes. No dia 11 de julho, um trágico acidente envolvendo um avião brasileiro em Paris completa 50 anos. A catástrofe resultou na morte de 122 pessoas, incluindo o cantor Agostinho dos Santos. A vida do cantor já foi retratada no Momento Três e do programa De Lá Pra Cá.

O dia 12 de julho é marcado pelos 25 anos da derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1998. Na ocasião, a seleção brasileira perdeu para a França por 3 a 0 em um jogo marcado pela atuação de gala de Zinedine Zidane e pela convulsão de Ronaldo Nazário antes da partida.

Por outro lado, temos uma vitória a comemorar no dia 13. Na data, celebra-se o aniversário de 55 anos da vitória da brasileira Martha Vasconcellos no Miss Universo. Sua vitória foi motivo de orgulho para o país e inspirou gerações de mulheres brasileiras a perseguir seus sonhos e alcançar sucesso em concursos de beleza internacionais.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Julho de 2023 9 Nascimento do antropólogo teuto-americano Franz Boas (165 anos) – um dos pioneiros da antropologia moderna que tem sido chamado de “Pai da Antropologia Americana” 11 Nascimento do músico compositor e flautista fluminense Joaquim Antônio da Silva Callado (175 anos) – considerado um dos criadores do choro ou “o pai dos chorões” Nascimento do antropólogo paulista Roberto Cardoso de Oliveira (95 anos) Acidente com avião brasileiro mata 122 em Paris, entre os quais, o cantor Agostinho dos Santos e o político e ex-chefe da polícia de Vargas, Filinto Müller (50 anos) Dia Mundial da População – comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o “Dia dos 5 Bilhões” de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas 12 Nascimento do médico e fisiologista francês Claude Bernard (210 anos) – conhecido fundamentalmente pela criação da medicina experimental/baseada em evidências

Morte do cantor e compositor paulista Agostinho dos Santos (50 anos) Morte do músico de jazz estadunidense Bennett Lester Carter, o Benny Carter (20 anos) – uma das figuras principais do mundo do jazz, desde a década de 1930 até à década de 1990 Malala Yousafzai discursa na sede da ONU (10 anos) – foi a primeira aparição pública desde o atentado que sofreu de um extremista Talibã; é conhecida por seu ativismo pelo direito por educação das garotas no Paquistão, e, por isso, virou alvo dos extremistas. Foi a pessoa mais nova a ser laureada com um prémio Nobel Brasil perde a final da Copa do Mundo 1998 para a França (25 anos) Dia de Malala – ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai 13 Morte do cantor, violonista, clarinetista, tresero e compositor cubano Máximo Francisco Repilado Muñoz Telles, o Compay Segundo (20 anos) – participou ativamente do ambicioso projeto Buena Vista Social Club, um disco produzido por Ry Cooder, em 1996, em que se reuniram os grandes nomes da música cubana Morte do cantor e compositor fluminense Cyro Monteiro (50 anos) A brasileira Martha Vasconcellos é eleita Miss Universo (55 anos) Dia Mundial do Rock – homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985 14 Nascimento do cineasta e dramaturgo sueco Ingmar Bergman (105 anos) Criação da União de Negros pela Igualdade – UNEGRO (35 anos) 15 Nascimento do cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho (70 anos)

Capoeira é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro (15 anos) Dia Mundial das Habilidades dos Jovens – data reconhecida pela ONU

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias