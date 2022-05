Hoje é Dia: Dia das Mães, do lúpus e da enfermagem são destaques

A semana entre 8 e 14 de maio já começa com uma data marcante para famílias em muitos países (inclusive o Brasil): o Dia das Mães. Mais do que uma data comercial com o intuito de aquecer o comércio, o primeiro domingo de maio é uma oportunidade de conhecer e relembrar histórias de mães. Em 2011, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, apresentou histórias de mulheres cegas, surdas, tetraplégicas ou com deficiência intelectual que se tornaram mães. O programa mostra que é possível ser mãe com síndrome de Down, enxergar o filho de uma outra forma que não pelos olhos e usar a linguagem universal do amor para se comunicar sem pronunciar uma única palavra. Veja no episódio:





Também no dia 8 de maio é o Dia do Artista Plástico. A data foi escolhida como uma homenagem ao pintor Almeida Júnior. Apontado como um dos primeiros artistas plásticos do país a retratar o povo brasileiro e seu cotidiano em suas telas, Almeida Júnior nasceu neste dia – mas no ano de 1850 (saiba mais sobre a história de Almeida Júnior neste episódio do De Lá Pra Cá, veiculado em 2010 na TV Brasil). Neste domingo, também é o Dia Mundial da Cruz Vermelha. A organização que presta assistência médica em países vulneráveis foi tema de reportagem da Agência Brasil no ano passado.

O dia 10 de maio é o Dia Mundial do Lúpus. A data visa conscientizar sobre a doença autoimune e alertar para possíveis sintomas, uma vez que se trata de uma patologia de difícil diagnóstico. No ano passado, a Agência Brasil falou sobre a data, e o Tarde Nacional, da Rádio Nacional de Brasília, explicou o que é a doença. Ouça:

No dia 12, os enfermeiros, profissionais de suma importância dentro e fora dos tempos de pandemia, são homenageados. No Dia Internacional da Enfermagem do ano passado, o Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, fez uma homenagem aos profissionais que atuaram (e atuam) na linha de frente contra a covid-19.

Nascimentos e transmissão pioneira

A semana também é marcada pelos 70 anos de nascimento do ex-jogador e treinador Vanderlei Luxemburgo (10 de maio), da atriz Sandra Bréa (11 de maio) e dos 120 anos de nascimento da cantora lírica Bidu Sayão (também 11 de maio). Para fechar a semana, o dia 14 de maio é marcado pelos 125 anos da primeira transmissão de rádio feita pelo físico e inventor italiano Guglielmo Marconi. O História Hoje, da Radioagência Nacional falou sobre a data em 2014.

No dia 10 de maio, a Rádio MEC FM comemora 39 anos desde sua primeira transmissão, em 1983. A MEC FM dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. Na programação, concertos, música erudita, instrumental, jazz, blues e também gêneros da música popular brasileira, como choro e samba (clique para ouvir). No mesmo dia, a Agência Brasil, serviço de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), completa 32 anos.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: