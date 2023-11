Hoje é Dia: Destaque para feriado da Consciência Negra e Zumbi

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 19/11/2023 - 7:15 Para compartilhar:

Seguindo o ritmo de novembro de 2023, a semana entre os dias 19 e 25 tem uma data que é feriado em, no mínimo, 1.260 cidades e seis estados do Brasil: o Dia da Consciência Negra, que é amanhã, 20 de novembro. Instituída pela Lei Nº 12.519 de 10 de novembro de 2011, a data é uma homenagem à memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra e da luta contra a escravidão.

A data, que é mais uma oportunidade que temos de chamar atenção para a importância da igualdade racial, foi tema em 2017 de uma edição do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, chamado Palmares Vive.

No dia 19 de novembro, também conhecido como hoje, há duas datas importantes para a sociedade. No Brasil, celebramos o Dia Nacional do Cordelista. A efeméride é uma homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta renomado da literatura de cordel. Em 2021, o Revista Brasil destacou a data.

Em âmbito internacional, hoje (19 de novembro) é o Dia Mundial do Banheiro. A data pode gerar certa estranheza, mas joga luz para uma discussão de suma importância: a das questões sanitárias no planeta. Dados da ONU de 2020 apontam que 4,2 bilhões de pessoas vivem sem acesso a saneamento básico no mundo.

Esta semana tem, ainda, o Dia Mundial da Televisão (21/11), Dia Internacional do Músico e Dia da Música (22/11) e Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25/11). Também no dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Baiana de Acarajé.

Criado pela Lei Nº 12.206 de 19 de janeiro de 2010, o Dia Nacional da Baiana de Acarajé visa reconhecer e valorizar a figura da culinária e cultura gastronômica brasileira. A Agência Brasil e a TV Brasil fizeram, em 2021, conteúdos a respeito da data.

Personalidades e fatos históricos

A semana também serve para celebrar o nascimento de duas figuras importantes na cultura brasileira. No dia 21 de novembro, Fábio Júnior, cantor e ator paulista, celebra 70 anos de vida. No quadro Versão Nacional, do programa Painel Nacional, ele já foi destaque interpretando a canção Casinha Branca (de Gilson) e tendo a sua música 20 e Poucos Anos sendo interpretada pela banda de rock Raimundos.

No dia 23 de novembro, o nascimento do artista plástico e carnavalesco maranhense João Clemente Jorge Trinta, o Joãosinho Trinta completaria 90 anos. Falecido em 2011, ele teve a trajetória contada pela Agência Brasil na ocasião.

A semana tem, para terminar a nossa lista, um fato histórico. No dia 22 de novembro completam-se 60 anos do assassinato do então estadunidense John F. Kennedy em Dallas, EUA. Esse evento marcante foi lembrado no Repórter Brasil de 2013.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Novembro de 2023 19 Dia Mundial do Banheiro – Data ratificada pela Assembléia Geral da ONU para uma discussão aberta e séria sobre os problemas sanitários no mundo

Dia Nacional do Cordelista – marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel 20 Dia Universal das Crianças – comemoração internacional, que foi inicialmente recomendada pela 9ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/836 de 14 de dezembro de 1954; tem por fim, marcar a data da aprovação da “Declaração dos Direitos das Crianças” Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 12.519 de 10 de novembro de 2011 Dia da Industrialização da África – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989 21 Nascimento do artista plástico belga René Magritte (125 anos) – foi um dos principais representantes do Surrealismo, ao lado de Salvador Dali e Max Ernst Nascimento do cantor e ator paulista Fábio Corrêa Ayrosa Galvão, o Fábio Júnior (70 anos) Dia Mundial da Televisão 22 Nascimento do líder religioso japonês Masaharu Taniguchi (130 anos) – foi fundador do movimento filosófico Seicho-No-Ie Criação do Conselho Superior de Censura no Brasil (55 anos) – baseado no modelo estadunidense de 1939 Publicação do Decreto que manda executar provisoriamente o projeto de lei da Assembleia Constituinte sobre Liberdade de Imprensa no Brasil imperial (200 anos) John F. Kennedy é assassinato em Dallas, EUA (60 anos) Dia Internacional do Músico – comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como “Dia da Música”, em louvor à Santa Cecília, que, desde o século XV, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, também Padroeira dos músicos, conhecida por ter cantado para Deus quando ela estava morrendo

23 Nascimento do artista plástico e carnavalesco maranhense João Clemente Jorge Trinta, o Joãosinho Trinta (90 anos) Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil 25 Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres – comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134 de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional da Baiana de Acarajé – comemoração criada pela Lei Nº 12.206 de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do Estado brasileiro da Bahia

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias