Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2024

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 01/06/2024 - 7:15 Para compartilhar:

Depois de um final de maio com pontos facultativos, o mês de junho de 2024 não terá nenhum feriado nacional (o próximo é apenas em 7 de setembro). Isso não significa que o mês não tenha datas marcantes.

Já no dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma comemoração internacional estabelecida pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU em 1972. A data, que nos ajuda a refletir sobre a importância da proteção e preservação do nosso planeta, foi tema de conteúdos de sites da EBC como a Agência Brasil e do Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia.

Exatamente uma semana depois, no dia 12 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados no Brasil. A celebração, que ajuda a movimentar o comércio, teve origem em uma campanha publicitária no ano de 1948. A escolha da data se deu por ser na véspera do Dia de Santo Antônio. Em 2013, o Repórter Brasil, da TV Brasil, explicou com detalhes como ela surgiu:

Os “santos juninos” também são destaques. No dia 13, os católicos homenageiam Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres e aflitos. No dia 24, é celebrado o Dia de São João, que dá origem às festas juninas no Brasil. Já o Dia de São Pedro é 29 de junho. As festas de junho foram tema desta edição de 2016 do Caderno de Música, da Rádio MEC FM.

Já no dia 18, é o Dia do Orgulho Autista, uma data marcada pela criação da entidade “Aspies/Autistas para a Liberdade” em 2004. O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil abordou o tema com histórias de pessoas que receberam o diagnóstico de autismo já adultos. Com a descoberta, vem os sentimentos de alívio e aceitação, além da busca por mais informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O dia 20 é o Dia Mundial dos Refugiados, uma data estabelecida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em 2000. No ano passado a Agência Brasil registrou as comemorações da data.

Já o dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data marca a “Revolta de Stonewall” de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, na cidade norte-americana de Nova Iorque, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais. No ano passado, a data foi tema do programa Viva Maria:

Inverno e artistas

O dia 21 é marcado pelo Solstício de Inverno no Hemisfério Sul (e, consequentemente, o Solstício de Verão no Hemisfério Norte). Em 2015, o Portal EBC falou sobre a data. É nesta data que, às 17h51, o inverno vai começar no Hemisfério Sul.

O mês tem, ainda, dois aniversários. No dia 19 de junho, o cantor, compositor, escritor, poeta e dramaturgo carioca Chico Buarque, uma das figuras mais icônicas da cultura brasileira, completa 80 anos. No ano passado, o programa Memória Musical, da Rádio Nacional, relembrou uma entrevista dele ao programa da Rádio Nacional FM de Brasília.

No dia 29, o cantor e compositor fluminense Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marconde, o Neguinho da Beija-Flor, completa 75 anos. Nome icônico do samba e do carnaval, ele já participou de programas da EBC como o Todas as Bossas, da TV Brasil, em 2019:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia do mês de junho de 2024:

Junho de 2024 1 Morte do maestro e compositor mineiro Silvio Barbato (15 anos) Nascimento da cantora canadense Alanis Morissette (50 anos) – vencedora de 14 Junos e 7 Grammies, vendeu mais de 75 milhões de cópias no mundo e é considerada uma das mulheres mais influentes no mundo da música O voo AF 447 da Air France, um Airbus A330-200 que fazia o trajeto do Rio de Janeiro a Paris, despenhou-se sobre o Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo (15 anos) Dia Internacional do Leite – criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global Dia Nacional da Imprensa 2 Nascimento do cantor e compositor paulistano Germano Mathias (90 anos) Nascimento do futebolista e político goiano Túlio Humberto Pereira Costa, o Túlio Maravilha (55 anos) Morte do poeta modernista e diplomata gaúcho Raul Bopp (40 anos) Realização, pela primeira vez no Brasil, de uma exibição prática da televisão, sendo os equipamentos montados em dois pavilhões da Feira de Amostras (85 anos) Dia Estadual do Vinho e Início da Semana Estadual de Apoio à Cultura e Produção do Vinho Fundação do Ceará Sporting Club 1914 (110 anos) Primeira veiculação do Programa Acontece Cada Uma, na Rádio Nacional AM RJ (75 anos) 3 Morte do músico austríaco Johann Strauss II (125 anos) Morte do escritor tcheko Franz Kafka (100 anos) Morte do líder religioso e político iraniano Ruhollah Musavi Khomeini, o Aiatolá Khomeini (35 anos) Yitzhak Rabin é eleito o primeiro Ministro de Israel (50 anos) 4 Nascimento do médico, cientista e político acreano Adib Jatene (95 anos) – conhecido e respeitado nacional e internacionalmente, foi o criador de dezenas de inovações no meio médico e inventor de uma cirurgia no coração que leva seu nome Nascimento do ator mineiro Ângelo Antônio (60 anos) Morte do arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx (30 anos) Massacre de manifestantes na China (35 anos) Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão – comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07 de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF 5 Morte do instrumentista e compositor paulista José Alves da Silva, o Aimoré (45 anos) Nascimento do músico fluminense Oswaldo de Almeida e Silva, o Oswaldinho do Acordeon (70 anos) Nascimento do poeta e jurista mineiro Cláudio Manuel da Costa (295 anos) – participou colateralmente do movimento conhecido como Conjuração Mineira, tendo morrido em circunstâncias suspeitas Morte do compositor e teatrólogo fluminense Antônio Guimarães Cabral, o Aldo Cabral (30 anos) Dia Mundial do Meio Ambiente – comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução Nº 2994 de 15 de dezembro de 1972 Início da transmissão, na Rádio Nacional AM RJ, de “Em busca da felicidade” (83 anos) – primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, O roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo 6 Dia Internacional da Prostituta – comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer Nascimento do mestre de tambor de crioula maranhense Mestre Felipe (100 anos) Nascimento do pintor espanhol Diego Velázquez (425 anos) Nascimento do compositor e maestro alemão Siegfried Wagner (155 anos) Nascimento do pintor, gravador, desenhista e professor capixaba Levino Fânzeres (140 anos) Nascimento do cantor e compositor capixaba Nomar Nobre Chatelain, o Carlos Nobre (90 anos) Desembarque de tropas aliadas na região da Normandia, o Dia “D” (80 anos) Criação do jogo Tetris (40 anos) – um jogo eletrônico muito popular, um dos primeiros itens de exportação de sucesso da União Soviética e um dos primeiros a ser visto como um tipo de vício 7 Morte do piloto de automobilismo Francisco Sacco Landi, o Chico Landi (35 anos) Morte do poeta, jornalista e publicitário paranaense Paulo Leminski (35 anos) Morte do matemático e cientista da computação britânico Alan Turing (70 anos) Nascimento do filósofo, poeta, crítico e jurista sergipano Tobias Barreto (185 anos) – iniciou na poesia brasileira o movimento denominado condoreirismo hugoano (terceira fase do romantismo) Morte da cantora, compositora e instrumentista capixaba Nara Leão (35 anos) Nascimento da pintora e escultora suíça radicada no Brasil Myrrha Dagmar Dub, a Mira Schendel (105 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Serguei (5 anos) Assinatura do Tratado de Tordesilhas (530 anos) Início do Cerco de Jerusalém pelos exércitos da Primeira Cruzada (925 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa 8 Morte do compositor, maestro, instrumentista e trombonista fluminense Raul de Barros (15 anos) Nascimento do poeta, compositor e veterinário fluminense Almanir Grego (115 anos) – compôs sambas, valsas, choros e marchas, entre outros gêneros. Várias de suas composições foram lançadas pelas irmãs Carmen e Aurora Miranda Publicação do livro “1984”, de George Orwell (75 anos) Fundação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (110 anos) Dia Mundial dos Oceanos – comemoração estabelecida em 1992 durante a “Eco92” ou “Cimeira da Terra” ou “Conferência do Rio” sobre Meio Ambiente, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico 9 Morte do escritor, crítico literário e musical paranaense José Cândido de Andrade Muricy (40 anos) – foi presidente da Academia Brasileira de Música e membro do Conselho Federal de Cultura. Em 1973, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras Crise nas bolsas brasileiras, causadas por cheques sem fundos do especulador financeiro Naji Nahas (35 anos) Conclusão da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em Belém do Pará (30 anos) Dia Internacional dos Arquivos – comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, que foi instituído pela UNESCO em 9 de junho de 1948, quando se aproveita a data da celebração para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória, e da transparência Emancipação política do município dos Palmares, localizado no estado de Pernambuco (145 anos) 10 Nascimento do pintor francês Gustave Courbet (205 anos) Nascimento do compositor e produtor musical fluminense Mario Gomes da Rocha Filho, o Mariozinho Rocha (75 anos) Morte do cantor e pianista estadunidense Ray Charles (20 anos) Morte da violonista, cantora e compositora fluminense Maria Rosa Canellas, a Rosinha de Valença (20 anos) Nascimento do cantor, compositor e instrumentista paulista Ernâni Alvarenga (110 anos) Seleção Italiana é campeã da Copa do Mundo 1934 (90 anos) Slobodan Milosevic, Presidente da Iugoslávia, declara fim da guerra do Kosovo (25 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos – comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de auto-ajuda de homens e mulheres que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron OH-EUA em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – celebra a data de 10 de Junho de 1580, data da morte de Camões Fundação da cidade de Foz do Iguaçu (110 anos) 11 Nascimento do escritor japonês Yasunari Kawabata (125 anos) – primeiro de seu país a receber o Nobel de Literatura Morte do pisicólogo russo Lev Vygotsky (90 anos) – proponente da Psicologia cultural-histórica, até hoje fonte importante no campo da Psicologia da Educação Morte do médico e escritor de humor Max Nunes (10 anos) – pioneiro dos programas de humor, foi criador e redator do “Balança, Mas Não Cai”, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e posteriormente parceiro de Jô Soares na criação de seus textos Morte do ator estadunidense John Wayne (45 anos) Nascimento do compositor e maestro alemão Richard Strauss (160 anos) Nascimento do ex-automobilista britânico Jackie Stewart (85 anos) – tricampeão mundial de Fórmula 1 Morte do militar e político mato-grossense Eurico Gaspar Dutra (50 anos) – presidente do Brasil entre 1946 e 1951 12 Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua na África do Sul (60 anos) Basquete feminino conquistou o primeiro título mundial da modalidade no Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino (30 anos) Inicia-se a Copa do Mundo no Brasil (10 anos) Fundação de São Luís Gonzaga do Maranhão (170 anos) Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil – comemoração instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho Dia dos Namorados – comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de Lojas de Departamentos “Exposição Clipper” de São Paulo 13 Nascimento do ator baiano Antonio Pitanga (85 anos) Morte da cantora e atriz paulista Victória Bonaiuti Delfino dos Santos, a Marlene (10 anos) – Rainha do Rádio e apresentadora da Rádio Nacional Nascimento do diplomata sul-coreano Ban Ki-moon (80 anos) – oitavo secretário-geral da Organização das Nações Unidas Nascimento da dançarina, cantora e atriz fluminense Rita de Cássia Coutinho, a Rita Cadillac (70 anos) Nascimento do cantor, compositor e produtor musical paraense Alípio Martins (80 anos) Criação do Serviço Nacional de Informações – SNI (60 anos) Dia de Ogum Xoroquê, declarado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro Estreia do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo (85 anos) Dia de Santo Antônio 14 Primeira irradiação do programa infantil Clube Juvenil Toddy, na Rádio Nacional AM RJ (73 anos) Nascimento do médico alemão Alois Alzheimer (160 anos) Nascimento da cantora e compositora paulista Linda Batista (105 anos) – foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 1936. No ano seguinte, foi eleita a primeira Rainha do Rádio, título que manteve por 11 anos Morte do advogado e político mineiro Afonso Pena (115 anos) – presidente do Brasil entre 1906 e 1909 Morte da atriz paulista Cacilda Becker (55 anos) Nascimento da tenista alemã Steffi Graf (55 anos) – foi a primeira tenista (entre homens e mulheres) a ter vencido os quatro torneios do Grand Slam e os Jogos Olímpicos na mesma temporada, completando o Golden Slam — nome dado ao feito que é considerado por muitos como extraordinário Dia Mundial do Doador de Sangue 15 Um terremoto de 6,7 graus na escala Richter sacode a zona sul e central do México e deixa uma centena de mortos, mais de 200 feridos e ao menos 16 mil desabrigados (25 anos) TV Cultura é reinaugurada pela Fundação Padre Anchieta em São Paulo (55 anos) Charles Goodyear registra a patente da vulcanização, um processo que endurece a borracha (180 anos) Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa – comemoração instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde 16 Nascimento do poeta fluminense Dante Milano (125 anos) Morte do historiador francês Marc Bloch (80 anos) Morte do saxofonista de jazz estadunidense Charlie Mariano (15 anos) O Palmeiras vence o Deportivo Cali por 4 a 3 na disputa por pênaltis e conquista pela primeira vez a Copa Libertadores da América (25 anos) Bloomsday – instituído na Irlanda para homenagear o personagem “Leopold Bloom”, protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo, é o único dia dedicado ao personagem de um livro 17 Nascimento do príncipe holandês João Maurício de Nassau (420 anos) Nascimento da compositora russa Galina Ustvolskaya (105 anos) Nascimento do músico mineiro Haroldo Ferretti (55 anos) – baterista da banda Skank Morte do ator e diretor fluminense Perry Salles (15 anos) Nascimento do maratonista queniano Paul Tergat (55 anos) A Islândia torna-se independente da Dinamarca e constitui uma república (80 anos) Bandeira Olímpica é apresentada pelo Barão de Coubertin pela primeira vez no Congresso Olímpico de Paris (110 anos) Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação – comemoração instituída pela Resolução A/RES/49/115 de 30 de janeiro de 1995 da Assembléia Geral da ONU para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que foi estabelecida na cidade francesa de Paris em 17 de junho de 1994 18 Morte do crítico literário, poeta e político sergipano Silvio Romero (110 anos) Nascimento do sociólogo e filósofo alemão Jürgen Habermas (95 anos) Nascimento do humorista fluminense Helio Antonio do Couto Filho, o Helio de la Peña (65 anos) Morte do ator, diretor de teatro e dramaturgo fluminense João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, o Procópio Ferreira (45 anos) Morte da atriz e cantora paulista Dirce Grandino de Oliveira, a Dircinha Batista (25 anos) – em 1952, trabalhando na Rádio Nacional e no Rádio Clube, apresentou o programa “Recepção” no Rádio Clube, o qual era dedicado aos compositores populares brasileiros. Sua atuação neste programa lhe rendeu uma placa de prata na SBACEM e um troféu pela UBC A Birmânia passa a se chamar oficialmente Myanmar (35 anos) Lançamento do Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA (15 anos) Dia Nacional do Tambor de Crioula Dia Nacional da Imigração Japonesa – comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 11.142 de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês, Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos-SP em 18 de junho de 1908 Dia do Orgulho Autista – comemorado para marcar a data da criação da “Aspies/Autistas para a Liberdade”, que foi constituída em 18 de junho de 2004 e que converteu-se na 1ª instituição mundial a utilizar o termo “orgulho” relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas com o autismo 19 Nascimento do político e militar uruguaio José Gervasio Artigas (260 anos) – considerado herói nacional de seu país Nascimento do cantor, compositor, escritor, poeta e dramaturgo carioca Chico Buarque (80 anos) O então Príncipe de Astúrias, Felipe de Bourbon, é proclamado Rei da Espanha, reinando com o nome de Felipe VI (10 anos) Dia do Cinema Brasileiro – comemorado no Brasil, para marcar a data da 1ª filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumière pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto, a partir do navio francês, “Brèsil”, quando ele retornava de uma viagem à Europa, onde fora para buscar equipamentos de filmagem 20 Nascimento do político francês Jean Moulin (125 anos) – herói da resistência contra a ocupação nazista na França Nascimento do ator australiano Errol Flynn (115 anos) Nascimento do religioso Antônio de Castro Mayer (120 anos) – bispo católico Nascimento do cantor estadunidense Lionel Brockman Richie Jr., o Lionel Richie (75 anos) Termina em São Luís o “Processo das formigas” (310 anos) – ação judicial movida contra animais, formigas que minaram a despensa de frades da Província da Piedade do Maranhão. Deu-se a sentença de que os frades fossem obrigados a sinalar dentro de sua cerca sítio competente para vivendas das formigas, e que elas, sob pena de excomunhão, mudassem logo de habitação. Religioso, por mandado do juiz, fez a leitura da decisão nas bocas dos formigueiros Dia Mundial dos Refugiados – comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que foi que entrou em vigor em 1974, definindo o refugiado como toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país Doação de terras à Nossa Senhora em escritura pública, com a condição de ser edificada uma capela permanente, que viria a ser o Outeiro da Glória (325 anos) 21 Nascimento da atriz maranhense Apolônia Pinto (170 anos) – filha de uma atriz portuguesa que entrou em trabalho de parto em pleno teatro, Apolônia nasceu no camarim número 1 do Teatro Artur Azevedo, onde posteriormente ela estreou como atriz aos doze anos de idade Nascimento do escritor fluminense Machado de Assis (185 anos) Morte do político gaúcho Leonel Brizola (20 anos) Nascimento do cantor e compositor gaúcho Antônio Gonçalves Sobral, o Nelson Gonçalves (105 anos) Vôo inicial da primeira nave espacial, voo 15P, construída por empresas particulares, a SpaceshipOne (20 anos) Solstício de Inverno no Hemisfério Sul Dia Mundial do Skate 22 Nascimento da atriz estadunidense Mary Louise Streep, a Meryl Streep (75 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Dalto Roberto Medeiros, o Dalto (75 anos) Nascimento do escritor estadunidense Dan Brown (60 anos) Morte da cantora e atriz esdadunidense Frances Ethel Gumm, a Judy Garland (55 anos) Criação do telégrafo submarino Rio de Janeiro – Portugal (150 anos) Dia Mundial do Fusca 23 Nascimento do escitor, dramaturgo e cineasta paulista João Silvério Trevisan (80 anos) Nascimento do roteirista, produtor e diretor de cinema e televisão, escritor de histórias em quadrinhos e compositor estadunidense Joss Whedon (60 anos) Nascimento do compositor fluminense João Petra de Barros (110 anos) Criação do Comitê Olímpico Internacional (130 anos) Dia do Desporto, Dia do Atleta Olímpico e Dia Mundial do Desporto Olímpico Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (47 anos) 24 Dia de São João – marca a Festa junina Morte do cineasta estadunidense William Keighley (40 anos) Nascimento do ator e diretor de televisão gaúcho João Régis de Souza Cardoso, mais conhecido como Régis Cardoso (90 anos) Nascimento do diretor, produtor e roteirista gaúcho Geraldo Moraes (85 anos) Morte do agitador cultural fluminense Albino Pinheiro (25 anos) – fundador da Banda de Ipanema, um dos personagens ilustres do Rio de Janeiro Nascimento do guitarrista britânico Jeff Beck (80 anos) 25 Nascimento do ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos (70 anos) Morte do cantor, ator, dançarino e compositor estadunidense Michael Jackson (15 anos) Morte da atriz e modelo estadunidense Farrah Fawcet (15 anos) Morte do filósofo francês Michel Foucault (40 anos) 26 Morte do filósofo, poeta, crítico e jurista sergipano Tobias Barreto (135 anos) – iniciou na poesia brasileira o movimento denominado condoreirismo hugoano (terceira fase do romantismo) Lançamento do semanário “O Pasquim” (55 anos) Lançamento do jornal “Correio Paulistano” (170 anos) Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas – comemoração que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução Nº 42/112 de 7 de dezembro de 1987, e que está oficializada no Brasil pelo Decreto DNN8091 de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a “Semana Nacional Antidrogas” no Brasil Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura – data instituída pela ONU na sua Resolução Nº 52/149 de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a “Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes” 27 Nascimento da caixeira, compositora e cantora maranhense Almeirice da Silva Santos, a Dona Teté (100 anos) Nascimento da cantora e atriz fluminense Maria José Motta de Oliveira, a Zezé Motta (80 anos) Nascimento da designer de moda estadunidense Vera Wang (75 anos) Morte do compositor e ator fluminense Dorival Silva, o Chocolate (35 anos) Noel Rosa se apresenta pela primeira vez em público no Tijuca Tênis Clube (95 anos) Primeira demonstração pública de televisão colorida por H. E. Ives e colaboradores da Bell Telephone Laboratories, em Nova Iorque (95 anos) 28 Morte do poeta e ativista inglês Edward Carpenter (95 anos) Atentado mata o herdeiro da Áustria e fornece pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial (110 anos) Frequentadores do bar Stonewall Inn (Nova Iorque, Estados Unidos), voltado para o público LGBTQIAPN+, reagem às frequentes batidas policiais, fato que desencadeia mais dois dias de protestos e culmina na marcha ocorrida no dia 1 de julho de 1970, em lembrança ao aniversário do motim, precursora das atuais Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+ (55 anos) Manuel Zelaya é preso e deposto em Honduras (15 anos) Alemanha assina Tratado de Versalhes (105 anos) Início do Festival Folclórico de Parintins (Amazonas) Início da Festa do Divino Pai Eterno (também conhecida como Festa de Trindade), na cidade de Trindade, em Goiás Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+ – que marca a data do “Incidente de Stonewall” de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque, contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender todos os que vestissem mais de três peças consideradas do sexo oposto 29 Dia de São Pedro Nascimento do ex-jogador de futebol e comentarista paraibano Leovegildo Lins da Gama Júnior, o Júnior (70 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Jorge Veiga (45 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marconde, o Neguinho da Beija-Flor (75 anos) 30 Morte da bailarina e coreógrafa alemã Philippine Bausch, a Pina Bausch (15 anos) Nascimento do escritor mexicano José Emílio Pacheco (85 anos) Nascimento do pintor francês Horace Vernet (235 anos) Nascimento do compositor, maestro e professor baiano Lindembergue Cardoso (85 anos) A TV Continental entra no ar (65 anos) – foi a terceira emissora inaugurada no Rio de Janeiro, operando no canal 9 VHF Dia Nacional do Bumba meu Boi