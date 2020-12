Hoje é dia: chegada do celular no Brasil completa 30 anos

O que era aquele aparelho grande colado ao ouvido e à boca das pessoas? Há 30 anos, os primeiros 700 equipamentos seriam habilitados no Brasil para uma das mais importantes novidades das telecomunicações, o telefone celular. A primeira chamada, no Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1990, era só a ligação pioneira para as infinitas interconexões que essa evolução tecnológica provocaria. O mundo nunca mais seria o mesmo. Hoje, no Brasil, tem mais celular do que gente. Os benefícios e os prejuízos do equipamento são temas de reportagens nos diferentes veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Fazer ligação virou só um detalhe.

Clique aqui para visualizar a tabela com as datas da semana.

O equipamento é a principal forma de os brasileiros entrarem na internet, como mostra reportagem da Agência Brasil. Até 2019, três em cada quatro brasileiros tinham acesso à internet e a telinha menor era a responsável pela maior parte dos acessos. Mais do que isso: para a maior parte das pessoas (59%) o acesso à rede ocorria exclusivamente pelo telefone. Além de ser uma ferramenta de informação e entretenimento, o celular traz possibilidades de inclusão, com os aplicativos.

Confira reportagem da TV Brasil

O uso do celular, entretanto, pode se transformar em um perigo no trânsito, gerar problemas de postura, alterar a qualidade do sono e criar dependência em diferentes públicos, além de, em alguns casos, ser prejudicial em ambientes escolares.

Confira reportagem abaixo da TV Brasil

O medo de ficar sem celular tem até nome: nomofobia. Ouça reportagem da Rádio Nacional em que especialistas explicam esse transtorno.

Até o Papa Francisco já falou sobre esse assunto. O puxão de orelha: as famílias devem guardar o celular quando estiverem fazendo refeições. Celular é importante, mas nada substitui uma boa conversa olho no olho.

Feliz Ano Novo

O dia da Confraternização Universal é tempo de esperança no mundo inteiro. O tempo não pára. Aliás, o tempo não para (sem acento). Palavras com grafias que se alteraram em português ainda requerem atenção de quem escreve no Brasil. O Acordo Ortográfico entrou em vigor, em caráter obrigatório, há cinco anos. Ainda tem dúvidas? Confira reportagens da Agência Brasil e ouça nas rádios para aprofundar seus conhecimentos.

27 de dezembro a 2 de janeiro 27 Morte do apresentador de televisão paulista Jacinto Figueira Júnior, conhecido como O Homem do Sapato Branco (15 anos) Fundo Monetário Internacional é formalmente criado com a assinatura de um acordo entre 29 nações (75 anos) 28 Nascimento do treinador de basquetebol fluminense Ary Vidal (85 anos) Invenção do cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual, pelos Irmãos Lumière (125 anos) 29 Criação de comissão executiva formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (55 anos) 30 Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (45 anos) Chegada do celular ao Brasil (30 anos) Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas, SP (45 anos) 31 Morte da cantora e compositora Natalie Cole (05 anos) Nascimento do engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro, Henrique Morize (160 anos) – juntamente com Roquette-Pinto, foi um dos fundadores da Rádio Sociedade, posterior Rádio MEC 1 Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (95 anos) Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (85 anos) Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (75 anos) – frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol Fundação do Império Alemão (150 anos) – às vezes referida como Alemanha Imperial, era o estado nacional alemão que existia desde a Unificação da Alemanha em 1871 até a abdicação do Imperador Guilherme II em 1918. Formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, ou simplesmente Reino Unido (220 anos) Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no cinturão de asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (220 anos) As colônias britânicas de Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália Meridional, Tasmânia e Austrália Ocidental constituem a federação da Austrália; Edmund Barton é nomeado seu primeiro-ministro (120 anos) Dilma Rousseff é a primeira mulher a presidir o Brasil (10 anos) Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil em caráter definitivo e obrigatório (05 anos) Dia da Confraternização Universal Dia do Domínio Público Fundação Esporte Clube Bahia (90 anos) 2 Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (125 anos) – fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme Nascimento do ex-técnico paulista de basquete Aluísio Elias Ferreira Xavier, o Lula Ferreira (70 anos) Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (70 anos) – considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro Criação do Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo (30 anos) Todas as semanas divulgamos as principais datas em conjunto com o projeto Efemérides da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Neste espaço, o leitor tem acesso aos episódios e às personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com os links do material produzido sobre os assuntos.

Veja também