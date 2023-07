Hoje é Dia: Avós e Escritores são os destaques da semana

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 23/07/2023 - 10:22 Compartilhe

A semana entre 23 e 29 de julho de 2023 tem como destaque um dia festivo e comemorado em países como Brasil, Portugal e Espanha. No dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida pela igreja católica como uma forma de homenagear os pais de Maria e avós de Jesus, chamados de Ana e Joaquim e é comemorado como uma forma de homenagem a estes familiares considerados mais sábeis pela vasta experiência de vida.

Em 2021, os netinhos mandaram recados para os avós no Repórter Rio, jornal da TV Brasil.

Já nas rádios, no mesmo ano, o programa Revista Rio entrevistou a psicóloga Fabíola Bloch para falar sobre essa relação tão importante:

Outra data de destaque na semana é o Dia Nacional do Escritor, celebrado no dia 25 de julho. O célebre autor baiano Jorge Amado (1912-2001), já havia, em 1960, escrito 11 (dos seus 16) romances. Ele era, na ocasião, vice-presidente da União Brasileira dos Escritores (UBE) e teve, juntamente, com o presidente da entidade e imortal da ABL, João Pelegrino Junior (1898-1983), a iniciativa de realizar o 1º Festival do Escritor Brasileiro. Além do evento, um decreto governamental instituiu a data do Dia Nacional do Escritor.

Em 2019, o programa Tarde Nacional conversou sobre o tema com o cordelista e escritor Gustavo Dourado. Ele afirmou que o Brasil é um celeiro de escritores e que é preciso trabalhar muito na profissão. Ouça a entrevista:

A escritora Conceição Evaristo, que ilustra esta reportagem, lançou este mês, na cidade do Rio de Janeiro, um novo espaço cultural, a Casa Escrevivência. A escritora vinha se preparando para um dia ter um lugar onde pudesse dispor do seu acervo bibliográfico e artístico. Clique aqui e confira a reportagem completa.

Chacina da Candelária

Ainda no início da semana (23), a Chacina da Candelária completa 30 anos. Na madrugada de 23 de julho de 1993, policiais executaram oito crianças e adolescentes que dormiam em frente à igreja da Candelária, no centro do Rio do Janeiro. Em 2018, quando a chacina completava 25 anos, a repórter Raquel Júnia ouviu familiares das vítimas que ainda esperavam o pagamento de indenizações. Ouça o áudio publicado na Radioagência Nacional:

A TV Brasil também relembrou a data histórica, em 2018, no jornal Repórter Brasil:

Combate à hepatite

O dia 28 de julho é dedicado ao combate à doença. Data endossada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, as hepatites são doenças causadas por vírus e estima-se que 57% dos casos de cirrose hepática e 78% dos casos de câncer primário de fígados sejam causados por vírus das hepatites B e C. No ano passado, a TV Brasil falou sobre o assunto no Repórter Brasil Tarde:





Personalidades

No dia 25, a cantora e compositora fluminense Sueli Costa estaria completando 80 anos. A artista faleceu no dia 4 de março de 2023, aos 79. O programa Rádio Memória relembrou a participação de Sueli no programa Ao Vivo entre Amigos, exibido pela Rádio MEC, em agosto de 2007. Dylan Araújo bateu um papo com a pesquisadora do acervo da EBC, Fernanda Buarque, sobre essa homenagem. Acompanhe os detalhes:

Já no dia seguinte (26), Michael Philip Jagger, mais conhecido como Mick Jagger e vocalista da banda “The Rolling Stones” completa 80 anos. Em 2021, o cantor e o líder do Foo Fighters, Dave Grohl, lançaram uma música chamada Eazy Sleazy, uma ironia sobre a vida afetada pela pandemia, o Repórter Brasil Tarde mostrou um trechinho da composição. Confira:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

23 à 29 Julho de 2023 23 Nascimento do mestre de bumba meu boi Apolônio Melônio (105 anos) Nascimento do músico gaúcho Renato Borghetti (60 anos) – um dos mais renomados artistas representantes da musicalidade sulista, apresenta-se no Brasil, em festivais e festas do Sul e, com o mesmo sucesso, em festas juninas no Nordeste, e em concertos em teatros de diversas capitais, inclusive o Teatro Amazonas, além de apresentacões no exterior, em cidades como Munique e Stuttgart, entre outras Ocorre a Chacina da Candelária (30 anos) 24 Morte do ator, comediante e compositor paulista Rogério Cardoso (20 anos) Nascimento do sociólogo, professor e crítico literário fluminense Antônio Candido de Mello e Souza, o Antonio Candido (105 anos) Nascimento do militar e líder político venezuelano Simón Bolívar (240 anos) Nascimento do poeta, folclorista, pintor, ator, militante do Movimento Negro e do Partido Comunista, e teatrólogo pernambucano Solano Trindade (115 anos) Criação da Polícia Rodoviária Federal, por Washington Luiz, com a denominação de “Polícia das Estradas” (95 anos)

25 Nascimento do cantor goiano Emival Eterno Costa, o Leonardo, da dupla Leandro & Leonardo (60 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Sueli Costa (80 anos) Criação do Ministério da Saúde no Brasil (70 anos) Nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, Louise Brown (45 anos) Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora / Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra Dia Nacional do Escritor – comemoração do Brasil, que teria sido instituída por decreto governamental de 1960, em tributo ao sucesso do “1º Festival do Escritor Brasileiro”, que foi organizado em 1960 pela União Brasileira de Escritores, a partir da iniciativa dos escritores brasileiros e então diretores da UBC, João Peregrino Júnior e Jorge Amado 26 Nascimento do cantor inglês Michael Philip Jagger, o Mick Jagger (80 anos) – vocalista da banda “The Rolling Stones” Fundação do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI (115 anos) Dia dos Avós – dia festivo de alguma forma comemorado em vários lugares, em louvor a Santa Ana e São Joaquim, que são venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus, além de também serem tidos na conta de padroeiros dos Avós e Caseiros 27 Assinado o armistício decretando o fim da Guerra da Coréia e divisão do país entre as Coréias do Norte e do Sul (70 anos) 28 Morte do cangaceiro pernambucano Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e de sua companheira baiana Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita (85 anos) Nascimento do cantor e compositor paulista Guilherme Arantes (70 anos) Morte do cantor mineiro Mário de Souza Marques Filho, o Noite Ilustrada (20 anos) – em 1958, foi contratado pela Rádio Nacional Dia Mundial de Combate à Hepatite – endossado pela Organização Mundial de Saúde 29 Nascimento do político italiano e que liderou o Partido Nacional Fascista Benito Mussolini (140 anos) Morte do cineasta espanhol Luis Buñel (40 anos) Morte do ator e cineasta piauiense radicado em Brasília Afonso Brazza (20 anos) O presidente dos Estados Unidos da América Dwight D. Eisenhower assina o National Aeronautics and Space Act, instituindo a agência estadunidense de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) (65 anos) Início dos Jogos Olímpicos de Londres (75 anos)

