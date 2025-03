Hoje é Dia: autismo e campanha mundial pelo lixo zero são os destaques

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e dá início à campanha Abril Azul, com o objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e combater o preconceito. O autismo afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Com base nessa projeção, estima-se que o Brasil tenha cerca de seis milhões de pessoas com essa condição. A Agência Brasil já explorou extensamente as dificuldades que essa parcela da população enfrenta. Nesta reportagem de 2024 explicou o que é o espectro autista. Nesta outra, de 2023, mostra como os autistas têm dificuldades para acessar direitos básicos, como a inclusão escolar, a colocação no mercado de trabalho e a cobertura de planos de saúde. E nesta aqui, publicada no mesmo ano, explica como a desinformação alimenta os preconceitos. A TV Brasil também deu sua contribuição para o tema nesta edição de 2023 do Repórter Brasil Tarde. E o programa Caminhos da Reportagem trouxe este capítulo, sobre pessoas que descobrem a condição de autistas já na vida adulta.

Meio ambiente

O Dia Internacional do Lixo Zero, celebrado em 30 de março, foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar sobre a necessidade de reduzir a produção de resíduos e promover práticas sustentáveis de gestão do lixo. O conceito de Lixo Zero se baseia na ideia de garantir que os descartes sejam recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis. A Rádio Nacional veiculou, em 2023, uma série especial que analisou de forma profunda o problema da gestão de resíduos no Brasil. Confira as cinco reportagens nos links abaixo:

Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano

Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê fim dos lixões

Descarte incorreto: 70% das pessoas não separam o lixo

Somente 30% do lixo hospitalar vai para incineração, aponta Abrelpe

Logística reversa dá destinação para produtos pós-consumo

Direitos humanos

A Chacina da Baixada Fluminense completa 20 anos no dia 31 de março. Até hoje é considerada a maior chacina da história do Rio de Janeiro, sobretudo pela forma absurda e irreal como aconteceu. Na noite daquele dia, em 2005, policiais militares, descontentes com a troca de comando no batalhão, se reuniram em um bar e de lá saíram de carro atirando em inocentes entre Nova Iguaçu e Queimados, matando 29 pessoas. Cinco PMs foram condenados pelos crimes, com penas que variam de 480 a 559 anos de prisão. A Agência Brasil relembrou a tragédia em 2015, após 10 anos do ocorrido. No mesmo ano, o Repórter Rio, da TV Brasil, deu voz às famílias das vítimas, nesta reportagem. O assunto ganhou espaço novamente em 2015, com o lançamento do filme “Nossos mortos têm voz”, destacado nessa reportagem da Radioagência Nacional.

Também envolvendo graves violações de direitos humanos, no dia 1º de abril de 1970 o governo cívico-militar promoveu o expurgo político conhecido como “Massacre de Manguinhos”. O regime cassou, por dez anos, os direitos políticos de dez renomados cientistas, vinculados ao Instituto Oswaldo Cruz por mais de 30 anos. Eles faziam oposição à ditadura, e acredita-se que tenham sido denunciados pelos próprios colegas. Os decretos AI-5 e AI-10 também incluíram a aposentadoria compulsória e impediam esses cientistas de trabalhar em qualquer instituição que recebesse ajuda do governo federal. Esse episódio foi citado nesta reportagem da Agência Brasil, de 2014.

Literatura

O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen escreveu peças de teatro, histórias e, principalmente, contos de fadas, pelos quais ficou mundialmente conhecido. Por este motivo, o dia 2 de abril, data de seu nascimento, foi escolhido como o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil. Andersen editou seis volumes de contos infantis e escreveu 156 histórias, de 1835 a 1872. Entre as mais conhecidas estão “O Patinho Feio”, “Os Sapatinhos Vermelhos”, “A Pequena Sereia” e “A Roupa Nova do Rei”. A vida e a obra de Hans Christian Andersen foi destacada nesta edição de 2015 do História Hoje, da Rádio Nacional. Já a Rádio MEC celebrou o autor e o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil no programa Antena MEC, em 2019.

Quem nasceu esta semana

Quem faz aniversário esta semana, no dia 30 de março, é o cantor e compositor britânico Eric Clapton, que completa 80 anos. Considerado um dos guitarristas mais talentosos e influentes do mundo, Clapton é reconhecido pela sensibilidade do seu estilo, tocando rock e blues. Entre 1963 e 1970 tocou com as bandas Yardbirds, Cream e Blind Faith, e então seguiu em carreira solo, interpretando músicas suas, como “Layla”, e de outros autores, como “I Shot the Sheriff”. A canção “Tears in Heaven”, dedicada ao filho, morto em um acidente com apenas cinco anos, é talvez sua música mais conhecida, e foi premiada em três categorias do Grammy. Eric Clapton recebeu uma homenagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, quando completou 70 anos, em 2015. E foi destaque do programa Templo do Rock, da Rádio Nacional, em 2021.

Nascido no dia 2 de abril de 1910, Francisco Cândido Xavier é considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos, e ajudou a popularizar o espiritismo kardecista no Brasil. Chico Xavier começou seu trabalho espiritual aos 17 anos e ,em 1950, já havia psicografado mais de 50 livros. Naquele ano começou também a visitar lares carentes, acompanhado por grande número de pessoas. Ao todo, o médium psicografou 451 livros. Os direitos autorais das obras publicadas foram cedidos a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade. Os livros foram traduzidos para vários idiomas. Sua trajetória foi contada nesta edição de 2015 do História Hoje, programa da Rádio Nacional, e também pela TV Brasil no programa De Lá Pra Cá, em dois capítulos.

Em 5 de abril de 1890, nascia Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, compositor e músico fluminense que compôs, em 1916, “Pelo Telefone”, reconhecido como o primeiro samba gravado no Brasil e no mundo. Donga passou a infância entre ex-escravos e negros baianos. Aprendeu o jongo, o afoxé e outros ritmos. Começou a tocar cavaquinho de ouvido, e passou para o violão nas aulas do grande violonista Quincas Laranjeiras. Frequentava as reuniões da famosa sambista e mãe de santo Tia Ciata, onde conheceu Pixinguinha, outro expoente da música brasileira. Saiba mais sobre “Pelo Telefone”, que fez muito sucesso, nesta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2016, e nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2018.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 30 de março a 5 de abril de 2025.

30 de março a 5 de abril 30/3 Nascimento do cantor e compositor britânico Eric Clapton (80 anos) Dia Internacional de Lixo Zero 31/3 Chacina da Baixada (20 anos) – policiais militares assassinaram a tiros 29 pessoas e feriram outras duas em diferentes pontos dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense. Foi a maior chacina da história do Rio de Janeiro 1/4 Nascimento do compositor e violonista mineiro Claudionor Cruz (115 anos) – nas décadas de 1940 e 1950º artista foi um dos mais requisitados para gravações e apresentações em rádios. Nessa época, atuou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Municipal, no Rio de Janeiro. Atuou ainda nas TVs Rio e Educativa, no Rio de Janeiro e Excelsior e Cultura, de São Paulo Governo cívico militar brasileiro promove expurgo político conhecido como o Massacre de Manguinhos (55 anos) – o regime militar cassa, por dez anos, os direitos políticos de dez renomados cientistas, vinculados ao Instituto Oswaldo Cruz há mais de 30 anos. Os decretos (AI-5 e AI-10) também incluíram a aposentadoria compulsória e impediam esses cientistas de trabalhar em qualquer instituição que recebesse ajuda do governo federal Dia da Mentira Abril Azul – Mês em referência ao Autismo 2/4 Nascimento do escritor e poeta dinarmaquês de histórias infantis Hans Christian Andersen (220 anos) – escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e, principalmente, contos de fadas, pelos quais é mundialmente conhecido Morte do Papa polonês Karol Józef Wojtyła, o João Paulo II (20 anos) – chefe da Igreja Católica entre 16 de outubro de 1978 até o dia do seu falecimento Nascimento do líder espírita mineiro Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier (115 anos) Nascimento da cantora fluminense Dalva de Andrade (90 anos) Dia Mundial de Conscientização do Autismo – comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139 de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil – data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen 3/4 Morte da cantora estadunidense de jazz Sarah Vaughan (35 anos) – descrita por Scott Yanow como “uma das vozes mais maravilhosas do século 20”. No final da década de 1970, Sarah gravou discos no Brasil para as extintas gravadoras RCA e Philips, acompanhada de grandes ícones da música brasileira de projeção mundial como Wilson Simonal, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Hélio Delmiro, dentre outros Lançamento do primeiro modelo do iPad pela Apple (15 anos) 4/4 JK propõe a mudança da Capital para o interior durante discurso em Jataí-GO (70 anos) Fundação do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) (190 anos) – uma instituição de ensino público secundário estadual que tem como precursora a “Escola Normal de Niterói”, primeira instituição pública do gênero nas Américas 5/4 Nascimento do músico, compositor e violonista fluminense Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga (135 anos) – compôs “Pelo Telefone”, o primeiro samba gravado no Brasil e no mundo. Embora poucas fontes indiquem o ano de “1889” como o de seu nascimento, a data amplamente adotada, como na presente lista, é 05/04/1890 Morte do bicheiro paulista Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela (50 anos) – muito conhecido por sua atuação na escola de samba Portela Inauguração da Escola Normal da Cortem, atual Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) (145 anos) Primeira transmissão do programa “Teatro Sérgio Viotti”, na Rádio MEC (55 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.