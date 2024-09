Hoje é Dia: Amazônia, mulher indígena e independência são destaques

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 01/09/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Setembro chegou neste domingo e na primeira semana do mês temos, além do Dia da Independência (também chamado de 7 de setembro), datas que celebram o meio ambiente, as mulheres e veículos da Empresa Brasil de Comunicação.

No dia 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia. A data, que nos ajuda a lembrar da importância da preservação da maior floresta tropical do mundo, foi criada em 1850. Na ocasião, o Imperador D. Pedro II determinou a criação da província (hoje estado) do Amazonas. A Agência Brasil e a Radioagência Nacional já fizeram conteúdos sobre o tema em 2022 e 2023. Já a TV Brasil, por meio a parceira TV Aldeia, falou da origem da data em 2013.

No mesmo dia (5), também há o Dia Internacional da Mulher Indígena. A data foi criada em homenagem à guerreira aymara Bartolina Sisa Maturana. Bartolina, juntamente com sua cunhada Gregoria Apaza, liderou a resistência indígena contra o colonialismo espanhol na Bolívia, pagando com a vida por sua coragem em 1871. Mulheres indígenas foram tema de matérias da Agência Brasil como estas que falavam de três cacicas que lideram aldeias e da primeira mulher indígena a lançar um livro.

Outra data celebrada no dia 5 de setembro é o Dia Internacional da Caridade. A data, que foi instituída pela ONU para promover a solidariedade e o altruísmo, é uma oportunidade para refletirmos sobre formas de reduzir a pobreza, a fome e a desigualdade no mundo. O tema foi tratado pela websérie “Entre o Céu e a Terra”, da TV Brasil, em 2017:

Para além do dia 5, outras datas também marcam a semana. Hoje, 1º de setembro, é o Dia do Profissional de Educação Física. A data homenageia os profissionais responsáveis por promover a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento físico por meio de atividades esportivas e educativas e foi tema do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2019 e da Agência Brasil em 2022.

Aniversário de veículos da EBC

Três veículos de rádio da Empresa Brasil de Comunicação também são destaques na semana. Hoje, 1º de setembro, é o aniversário da Rádio Nacional da Amazônia. O veículo, um marco na comunicação para áreas remotas da região, foi fundado em 1977. A origem da emissora foi contada nesta matéria do Repórter Nacional em 2017.

Duas datas relacionadas à Rádio MEC também são celebradas na semana, mais exatamente no dia 7 de setembro. Foi neste dia, em 1923 (exatamente um ano após a primeira transmissão radiofônica no Brasil), que a Rádio Sociedade foi fundada por Edgard Roquette-Pinto. Nesta mesma data, só em que em 1936, a rádio foi doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública e passou a ser chamada de Rádio MEC. Toda esta história foi contada por veículos da EBC como a TV Brasil, Agência Brasil e a própria Rádio MEC.



Independência do Brasil

Para fechar a lista, temos o feriado da semana. O Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, é uma das datas mais importantes do país e marca a independência do Brasil de Portugal em 1822. Apesar de controvérsias relacionadas à data (que são exploradas nesta matéria da Agência Brasil do ano passado), a data é um momento de celebração em que desfiles cívicos e militares são realizados em diversas cidades. O episódio foi contado em algumas oportunidades pelo Na Trilha da História como em 2017:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 1º a 7 de setembro de 2024:

Setembro de 2024 1 Início da Segunda Guerra Mundial (85 anos) Dia do Profissional de Educação Física Lançamento do programa esportivo “No mundo da bola”, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (77 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (47 anos) 2 Dia do Repórter Fotográfico – comemoração extraoficial de brasileiros, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro 3 Nascimento do pianista, violinista e compositor fluminense Augusto Vasseur (125 anos) Voo Varig 254 realiza pouso forçado na floresta do Mato Grosso, matando 12 pessoas (35 anos) Criação da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), depois integrada à Fundação Oswaldo Cruz (70 anos) 4 Nascimento do ex-atleta fluminense Robson Caetano da Silva (60 anos) – especializado em corridas de curta distância, participou de quatro Jogos Olímpicos Nascimento do músico paulista José Ramiro Sobrinho, o Pena Branca (85 anos) – formou a dupla sertaneja “Pena Branca e Xavantinho” junto com seu irmão Ranulfo Ramiro da Silva, o Xavantinho Morte do escravo congolês Manuel Congo (185 anos) – líder da maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba 5 Nascimento do poeta e matemático chileno Nicanor Parra (110 anos) Nascimento do jornalista, radialista e produtor paranaense Adelzon Alves (85 anos) – locutor das rádios MEC e Nacional Morte do humorista, jornalista e compositor fluminense Haroldo Barbosa (45 anos) – depois de um período na Rádio Sociedade, passou a trabalhar na Rádio Transmissora, transferindo-se pouco depois para a Rádio Nacional, onde atuou como locutor esportivo. Na Rádio Nacional, desempenhou diversas atividades, entre as quais a elaboração do roteiro de “O grande teatro”, de César Ladeira, um dos programas de maior sucesso do rádio na época Dia Internacional da Caridade – data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena – comemoração instituída durante o “2º Encontro de Organizações e Movimentos da América” que referendou decisão do “Congresso Camponês da Bolívia” de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol, Bartolina Siza Maturana, que, juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia 6 Dia municipal do tambor de crioula em São Luís 7 Morte do jornalista e locutor esportivo mineiro Rui Viotti (15 anos) Morte do cantor fluminense Milton Santos de Almeida, o Miltinho (10 anos) Dia da Independência do Brasil Inauguração da Avenida Central (hoje Avenida Rio Branco) pelo então Prefeito Pereira Passos e pelo Presidente Epitácio Pessoa (120 anos) Inauguração da Avenida Presidente Vargas (80 anos) A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (101 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (88 anos)