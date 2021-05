Hoje é Dia: 90 anos de Zuenir Ventura e automobilismo marcam semana

A semana entre 30 de maio e 5 de junho traz lembranças marcantes aos amantes do automobilismo e a comemoração de 90 anos do escritor Zuenir Ventura, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Também estão no radar o nascimento do escritor José Lins do Rego, que faria 120 anos no dia 3, e o da estilista Zuzu Angel, que completaria 100 anos em 5 de junho. Na lista de eventos, estão a Festa do Divino, Corpus Christi e a celebração de datas mundiais como o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial Sem Tabaco e o Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão (4).

Zuenir Ventura completa 90 anos

O escritor cronista e jornalista mineiro Zuenir Ventura completa 90 anos no dia 1º de junho. Em 2014, ele foi eleito para ocupar a cadeira 32 na ABL. Zuenir é bacharel e licenciado em letras neolatinas, jornalista, ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Escola Superior de Desenho Industrial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele é autor dos livros 1968: O Ano que não Terminou, Cidade Partida e Sagrada Família.

Nascido em Além Paraíba (MG), Zuenir Ventura radicou-se no Rio de Janeiro no começo dos anos 1950, quando chegou à capital para fazer faculdade. Ao longo das décadas, ele testemunhou e relatou episódios da história do Rio, além de ter escolhido a cidade como cenário para várias de suas obras. Por isso, ele foi escolhido para estrear a série Depoimentos Cariocas, como conta a reportagem da Radioagência Nacional:

Velocidade e nostalgia

No dia 30, há 110 anos, ocorria a primeira prova de 500 Milhas de Indianápolis. No dia 2 de junho, completam-se 25 anos desde a primeira vitória de Michael Schumacher pela Ferrari e a 20ª vitória dele na categoria. A corrida foi no GP da Espanha de 1996. No mesmo dia, completam-se 30 anos da última vitória do brasileiro tricampeão Nelson Piquet na Fórmula 1. O feito ocorreu em 1991, no GP do Canadá.

No dia 4 de junho, e bem antes do início dessas competições famosas, Henry Ford concluía o Quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina. Ford era apaixonado por mecânica e, aos 12 anos, montou sua primeira oficina, onde construiu brinquedos com motores a vapor. Filho de imigrantes irlandeses, aos 16 anos deixou a cidade rural para trabalhar na emergente Detroit como aprendiz de mecânico.

José Lins do Rego: romancista do engenho

José Lins do Rego foi o responsável por inventar o romance regionalista brasileiro. Nascido na Paraíba, em 3 de junho de 1901, o romancista tem uma obra que retrata a vida rural do país. Rego pertenceu a um grupo de romancistas denominado Geração de 30, que deu origem à segunda fase do movimento modernista, iniciado em 1922.

O grupo tinha outros escritores famosos, como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Jorge Amado. A temática principal de suas obras eram as mazelas sociais brasileiras. A geração tinha engajamento e pregava ideais de mudanças pelas quais o Brasil precisava passar.

Essas informações estão no episódio do programa De Lá pra Cá, da TV Brasil, exibido em 21 de agosto de 2011, que trazia curiosidades sobre a vida e obra de José Lins do Rego. Reveja:

Datas mundiais

O dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. Em meio à pandemia do novo coronavírus, especialistas ouvidos pela Rádio Nacional recordaram que fumar tornou-se ainda mais perigoso, uma vez que doenças relacionadas ao tabagismo (câncer, hipertensão, infarto, AVC e bronquite, entre outras) foram identificadas como fator de risco para as complicações da covid-19. Psiquiatras e outros especialistas ressaltam que, apesar dos males, o tabagista ainda enfrenta um grande conflito para deixar o fumo.

Na quarta-feira (2), é o Dia Internacional da Prostituta. A data foi criada para recordar o dia 2 de junho de 1975. Na ocasião, cerca de 150 trabalhadoras sexuais ocuparam a Igreja de São Nizier, na cidade francesa de Lyon, para exigir da sociedade que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão relevante quanto qualquer outro na França. No Brasil, o Ministério do Trabalho reconhece a prostituição como uma das 600 ocupações profissionais existente. Porém, ser proprietário ou gerente de local onde se pratica o sexo comercial configura-se como crime.

O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972. Em 2013, a reportagem da Empresa Brasil de Comunicação buscou explicar a data para o público infantil. A matéria 5 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente explica que a data marca a abertura da Conferência de Estocolmo, primeira reunião com representantes do mundo inteiro para discutir a relação entre o homem e a natureza.

Festas religiosas

A segunda-feira, 31 de maio, é o Dia do Divino Espírito Santo. Por ocasião da data, celebra-se a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, que se trata de uma devoção ao Espírito Santo em suas diversas manifestações, sendo uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular.

A Festa do Divino Espírito Santo é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Em 2018, o Caminhos da Reportagem fez questão de registrar a 200ª edição da festa que acontece em Pirenópolis (GO).

No âmbito da música, o Som Infinito, da Rádio MEC FM, apresentou as canções religiosas em homenagem à festa do Espírito Santo. São músicas de autoria dos últimos trovadores alemães, conhecidos como Minnesängers. Ouça:

Na quinta-feira (3), o mundo católico e algumas igrejas anglicanas celebram o sacramento da eucaristia com o Dia de Corpus Christi (ou Corpo de Cristo em português). Ela é realizada 60 dias depois da Páscoa e acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-Feira Santa, quando Jesus Cristo fez a última ceia com seus apóstolos. Saiba mais sobre a festa cristã nesta matéria da Radioagência Nacional, veiculada em 2013:

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados:

30 de Maio a 5 de Junho de 2021 30 Nascimento do cantor e compositor fluminense Romeu Gentile Scovino, o Romeu Gentil (110 anos) É realizada a primeira prova de 500 Milhas de Indianápolis (110 anos) – atualmente uma das competições automobilísticas mais famosas do mundo Inauguração do primeiro manicômio judiciário nos fundos da Casa de Correção, na Rua Frei Caneca (100 anos) 31 Dia do Divino Espirito Santo Dia Mundial sem Tabaco – comemoração instituída pela ONU 1 Nascimento da atriz estadunidense Marilyn Monroe (95 anos) Nascimento do jornalista e escritor mineiro Zuenir Ventura (90 anos) Ônibus espacial Endeavour faz seu pouso final após sua 25ª missão no espaço (10 anos) Dia Internacional do Leite – criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global Dia Nacional da Imprensa Início da Semana Mundial do Meio Ambiente 2 Nascimento do músico inglês Charlie Watts (80 anos) – baterista da banda de rock britânica The Rolling Stones Piloto alemão Michael Schumacher vence o GP da Espanha, sua 20ª vitória na categoria e a primeira pela Ferrari (25 anos) Última vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1 (30 anos) Dia Internacional da Prostituta – comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer 3 Morte do professor e violoncelista fluminense Newton Pádua (55 anos) Nascimento do escritor paraibano José Lins do Rêgo (120 anos) Morte do boxeador estadunidense Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius Marcellus Clay Jr. (05 anos) – considerado um dos melhores da história do esporte, eleito O Desportista do Século pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999. Morte do cantor e compositor paulistano Francisco Ferraz Neto, o Risadinha (45 anos) – foi contratado pela Rádio Nacional Declaração formal de independência de Montenegro (15 anos) Dia de Corpus Christi Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil 4 Morte do filósofo húngaro Gyorgy Lukacs (40 anos) Henry Ford conclui o Quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina, e faz um teste de sucesso (125 anos) Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão – comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07 de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF 5 Nascimento da estilista mineira Zuzu Angel (100 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos (80 anos) Nascimento da cantora mineira Wanderléa (75 anos) Nascimento do cantor alagoano Augusto Calheiros, o Patativa do Norte (130 anos) Dia Mundial do Meio Ambiente – comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução Nº 2994 de 15 de dezembro de 1972 Início da transmissão, na Rádio Nacional, de Em Busca da Felicidade (80 anos) – primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, O roteiro recebeu a certificação da Unesco, pelo Programa Memória do Mundo

