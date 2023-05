‘Hogwarts Legacy’ rende mais de US$ 1 bilhão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/05/2023 - 12:48 Compartilhe

O jogo “Hogwarts Legacy”, do universo do bruxinho Harry Potter, já vendeu mais de 15 milhões de unidades e gerou mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões na cotação atual) em todo o mundo desde seu lançamento em 10 de fevereiro deste ano – anunciou sua editora nesta sexta-feira (5).

Desenvolvido pelo estúdio Avalanche Software e publicado pela empresa Portkey Games da gigante Warner Bros, “Hogwarts Legacy” oferece ao jogador a oportunidade de se colocar na pele de um aluno, ou aluna, da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, no início do século XIX.

Aclamado pela crítica e pelos fãs, o título gerou acalorados debates – mesmo antes de seu lançamento -, tanto dentro quanto fora da comunidade de jogos, devido às polêmicas posições de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, sobre os direitos das pessoas trans.

Foi alvo de apelos de boicote por parte de alguns jogadores e “streamers”. Ainda assim, as polêmicas não tiveram um impacto particular na popularidade, nem nas vendas do jogo.

O site oficial do “Hogwarts Legacy” afirma que Rowling não participou do processo de criação.

Lançado pela primeira vez para os consoles de nova geração PlayStation 5, Xbox Series e PC, o jogo está disponível, a partir de sexta-feira, para PlayStation 4 e Xbox One, antes de seu lançamento para Nintendo Switch no próximo verão (hemisfério norte).

Muito aguardado, outro jogo dedicado ao Quadribol, o esporte favorito dos bruxos, “chega no ano que vem”, segundo um representante da Warner Bros., detentora dos direitos da série.

