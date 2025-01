Hoffenheim empata nos acréscimos e encerra série de vitórias seguidas do Eintracht no Alemão

O atacante checo Adam Hlozek, do Hoffenheim, marcou aos 50 minutos do segundo tempo para empatar o jogo com o Eintracht Frankfurt em 2 a 2 neste domingo pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. O gol encerrou uma série de quatro vitórias consecutivas do Eintracht Frankfurt, terceiro colocado do Alemão, com 37 pontos. O Hoffenheim é o 15º, com 18 pontos, 4 acima da zona de rebaixamento.

Na primeira partida do time de Frankfurt desde a transferência do atacante egípcio Omar Marmoush, vice-artilheiro do campeonato, para o Manchester City, o francês Hugo Ekitiké marcou os dois gols da equipe, um em cada tempo de jogo. Orban empatou em 1 a 1 aos 20 minutos do segundo tempo, e Hlopzek aproveitou assistência de Andrej Kramaric para, dentro da área, acertar o canto esquerdo e definir a igualdade.

Na próxima rodada, o Eintracht Frankfurt recebe o Wolfsburg no domingo. O Hoffenheim enfrenta o líder Bayern de Munique, no sábado em Munique.

No outro jogo deste domingo, o St. Pauli fez 3 a o sobre o Union Berlim. Guilavogui marcou os dois primeiros, e Sinani, com assistência de Guivalogui, fez o terceiro já nos acréscimos do segundo tempo. St. Pauli e Union Berlim somam 20 pontos, mas o vencedor deste domingo aparece uma posição (13ª) acima na tabela de classificação.