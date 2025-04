H&M abrirá loja no Morumbi Shopping no segundo semestre deste ano

A marca sueca H&M anunciou nesta terça-feira, 22, que abrirá mais uma loja no Brasil, no Morumbi Shopping, zona oeste da cidade de São Paulo. A inauguração deve ocorrer no segundo semestre deste ano. O endereço será o terceiro na capital paulista, que também terá unidades no Shopping Iguatemi, nos Jardins, e no Shopping Anália Franco, na zona leste. A marca também anunciou uma nova unidade no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas (SP).

Em comunicado, Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil, informou que todas as unidades serão abertas neste ano, sem especificar as datas. “Estamos extremamente animados em expandir a presença da H&M em São Paulo com nossa nova loja no Morumbi Shopping. Esse momento marca um importante passo para trazer nossas coleções fashionistas, de alta qualidade e sustentáveis para ainda mais consumidores brasileiros – tudo pelo melhor preço”, diz o executivo.

Alardeada desde o ano passado, a confirmação da chegada da H&M ao Brasil só ocorreu no dia 27 de março deste ano, data da publicação do relatório de sustentabilidade da marca.

Fechamento de lojas

A estratégia de abrir lojas no Brasil integra um plano de expansão da H&M para outros mercados. No relatório de resultados do primeiro trimestre de 2025 (que contabiliza o período de 1º de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro deste ano), a empresa sueca indica que suas vendas líquidas aumentaram 3%. O documento indica ainda que foram fechadas 120 lojas no período e, no saldo líquido (aberturas e fechamentos), 40 deixaram de operar.

“Com quatro inaugurações planejadas em 2025, estamos confiantes que a proposta única de valor da H&M vai ressoar com força no mercado brasileiro. Nosso compromisso é claro: crescer de um jeito que conecte clientes tanto física quanto digitalmente, enquanto continuamos a entregar uma experiência de compra inspiradora e acessível”, afirma Joaquim Pereira em nota divulgada pela empresa.

Atuação na América Latina

A primeira loja da H&M na América Latina foi aberta em 2012, no México. Depois, vieram Panamá (2021), Costa Rica (2022) e República Dominicana (2024).

O Chile foi o primeiro endereço da América do Sul a receber uma loja da marca, em 2013, e hoje conta com 30 endereços físicos e também presença online. Outros países da região onde a marca está presente são Peru, com loja aberta em 2015, e Uruguai, com operação desde 2018.

O relatório da H&M anuncia que a marca também abrirá, ainda em 2025, sua primeira loja em El Salvador. Vizinho do Brasil, o Paraguai abrigará uma loja da marca em 2026.