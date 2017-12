HIV infecta 18 crianças por hora no mundo, alerta Unicef

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – No Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado hoje (1), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou que 18 crianças contraem o vírus a cada hora no mundo. Se a tendência persistir, em 2030, existirão 3,5 milhões de casos novos.

Os dados constam em um relatório divulgado hoje, o “Statistical Update on Children and AIDS 2017” (Atualização das Estatísticas da Infância e AIDS, na tradução livre). Segundo o Unicef, os progressos na prevenção e controle da doença na adolescência são “inaceitavelmente” lentos. Só em 2016, 55 mil adolescentes morreram de causas ligadas ao HIV, sendo que 91% viviam na Áfica Subsaariana. Os dados ainda revelam disparidade de gênero. Para cada cinco meninos que convivem com a doença, são sete meninas da mesma idade que contraem o vírus. “Continuar com progressos assim tão lentos significa brincar com a vida das crianças e condenar as gerações futuras a uma vida com o HIV ou a AIDS, o que poderia ser evitado. Devemos agir urgentemente”, disse Chewe Luo, responsável pelo departamento de HIV no Unicef. Apesar das estatísticas alarmantes, o Unicef reconheceu que houve melhora na prevenção da doença, principalmente na transmissão de mãe para filho. Desde 2000, cerca de 2 milhões de mortes foram evitadas. Para evitar maior disseminação da doença, a organização acredita que é necessário investir em inovações médicas, como o teste autodiagnóstico de HIV e remédios pediátricos. (ANSA)