Hit global ganha versão em português nas vozes de Mari Borges e Aline Barros

Está ficando cada vez mais frequente a adaptação para o português de canções que fizeram muito sucesso em outros idiomas, principalmente quando se trata do segmento gospel. Isaias Saad com “Bondade de Deus”, Gabriela Rocha com “Eu Creio”, e Sarah Beatriz e Samuel Messias com “Promessas” são alguns exemplos recentes de singles que tomaram grandes proporções também no Brasil.

Seguindo essa tendência, Mari Borges decidiu incluir no repertório do seu mais novo projeto a versão em português de “Jesucristo Basta”, hit da banda Um Corazón, que já ultrapassou 300 milhões de visualizações no YouTube – O grupo mexicano, inclusive, foi destaque na renomada revista Billboard como uma das “bandas cristãs para ouvir em 2023”.

Além da escolha da faixa – que tem tudo para ser um dos grandes sucessos de sua trajetória -, Mari Borges convidou para participar da canção uma das maiores referências quando se pensa em música cristã no Brasil: Aline Barros. “Fiquei muito feliz pelo convite e o meu coração está alegre por poder somar forças com a Mari para levar essa canção ainda mais longe”, comentou Aline, que tem mais de três décadas de carreira, venceu oito Grammys Latinos e foi premiada com diversos discos de ouro.

Já Mari Borges é um fenômeno da nova geração. Os números surpreendentes que ela vem conquistando, cerca de 215 milhões de views e cinco milhões de seguidores nas redes sociais, foram reconhecidos até mesmo pelo YouTube Music em 2022, período em que ela foi escolhida como uma das ‘10 artistas para ficar de olho’. Anualmente, a plataforma divulga uma pesquisa com os perfis que apresentam crescimento significativo e devem ganhar ainda mais relevância. Daí, o destaque para o seu nome.

Vale lembrar que Mari Borges assinou contrato com a gravadora Musile Records na reta final de 2020 e vem se destacando em cada trabalho. Em 2022, a artista finalizou o lançamento do EP “Minha Canção”, que teve ao todo seis faixas, entre elas, “Outro na Fornalha” e “Fenda da Rocha”. Em 2023, enquanto cuidava da pré-produção do novo projeto, apresentou a releitura de “Tá Chorando Por Quê?”, canção que, inclusive, foi cantada por ela em rede nacional recentemente no Programa Eliana, exibido pelo SBT.

Todas as conquistas da cantora não vieram de forma fácil. Ainda no início da carreira, Mari foi diagnosticada com perda moderada da audição. Mesmo diante desse enorme desafio e de muitos que ainda estavam por vir, ela não desistiu do seu sonho e, hoje, inspira milhares de jovens a fazerem o mesmo.

