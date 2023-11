Hit de Luan Santana, ‘Morena’ exibe fôlego longevo e orgânico ao voltar ao Top 50 ao redor do mundo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 8:27 Para compartilhar:

Lançada há mais de dois anos, “Morena”, canção que se tornou hit na voz de Luan Santana, tem ressurgido de modo orgânico no Top50 de Charts ao redor do mundo. A música de 2021 alcançou recentemente o 40º lugar da Apple Music na Guiné Bissau, a 42ª posição no Deezer de Portugal, e passou 811 dias entre as 100 mais tocadas do Brasil.

O ressurgimento de “Morena” entre as canções mais revisitadas em plataformas de áudio, aqui ou em outros países, foi uma surpresa para o próprio Luan. Além do fato de a música ter sido trabalhada há mais de dois anos, o ídolo contabiliza outra dezena de hits de lá para cá.

“Morena” entra, assim, para a seleta galeria de músicas que são permanentemente descobertas por novos públicos, assegurando um sucesso longevo e espontâneo, ou seja, que não depende de estratégias de marketing para ganhar a adesão de grandes plateias.

Confira o refrão da música abaixo:

“[…] Se eu não conseguir dormir

Não é cafeína

É culpa da morena

Do beijo da morena

Se na balada eu zerar

Não faltou esquema

É culpa da morena […]”

