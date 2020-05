Histórico ‘triplete’ da Inter de Milão completa 10 anos

MILÃO, 22 MAI (ANSA) – O histórico “triplete” da Inter de Milão completou nesta sexta-feira (22) 10 anos. Na temporada 2009/10, a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho faturou a Série A, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões.

A Internazionale celebrou a data com um breve vídeo publicado em suas redes sociais. “O tempo passa, as lendas permanecem”, escreveu o time nerazzurro.

Em pouco menos de três minutos, a Inter relembrou os momentos mais marcantes da conquista da Champions League, que coroou a grande temporada do clube. Antes de faturar o título, a equipe já havia vencido a Copa da Itália e a liga italiana.

Dejan Stankovic, Wesley Sneidjer, Javier Zanetti, Júlio César, Maicon e Esteban Cambiasso, alguns dos protagonistas daquele time da Inter, contam em poucas palavras os momentos decisivos da conquista da temporada.

“Somente o tempo pode julgar o tempo e torná-lo atemporal”, escreveu o clube italiano.

Na temporada 2009/10, a Inter faturou o Scudetto com 82 pontos, somente dois a mais em comparação com a Roma. Os nerazzurri foram seguidos por Milan (70), Sampdoria (67) e Palermo (65).

Já na Copa da Itália, novamente a Inter superou a Roma. A final, que foi disputada no Olímpico, foi vencida pelo clube lombardo por 1 a 0, com um gol do ex-atacante argentino Diego Milito.

Por fim, a Inter conquistou sua terceira Liga dos Campeões da história com uma vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.(ANSA)