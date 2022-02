Histórico! Renata Silveira estreará como narradora da Globo na TV aberta A narradora do SporTV fará sua estreia, na TV aberta, nos jogos da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino

A narradora Renata Silveira fará sua estreia na TV Globo, na transmissão dos jogos da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. Ela será a primeira mulher a narrar um jogo de futebol que passará no canal aberto da emissora.

Renata Silveira participa de jogos transmitidos pelo SporTV e pelo Premiere, desde o início de 2021, e, agora, comandará as transmissões na TV aberta, com estreia marcada para o dia 9 de fevereiro, a partir das 15h30min, na primeira semifinal da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino, competição que também terá sua primeira edição no futebol feminino.

A narradora usou suas redes sociais para falar sobre a emoção.

– Estou muito feliz porque isso demonstra que estou no caminho certo e que as pessoas confiam no meu trabalho. Desde que cheguei, busquei conquistar o meu espaço aos poucos, aproveitando todas as oportunidades que tive, para estar 100% preparada para esse momento, que parecia um sonho e que agora se tornou realidade – escreveu Renata.

A Rede Globo fechou acordo com a Confederação Brasileira de Futebol pelos direitos de imagens da Supercopa do Brasil feminina, do Brasileirão feminino e dos amistosos da Seleção Brasileira feminina. As primeiras transmissões começam em fevereiro, com o início da Supercopa, que conta com Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras.

