Histórico! Final do Campeonato Baiano entre Bahia de Feira e Atlético Alagoinhas será a primeira entre equipes do interior

Após 116 anos de história, o Campeonato Baiano terá uma final com apenas equipes do interior. Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas conseguiram quebrar a hegemonia dos clubes da capital de sempre ter um representante na final da competição estadual. Aliás, um outro tabu caiu: a última vez que o Baianão contou com uma final sem Bahia ou Vitória na disputa do título foi em 1968, quando Galícia foi campeão em cima do Fluminense de Feira.

E MAIS:

Um outro fato curioso desta decisão é que os finalistas da atual edição foram derrotados pelo Bahia nos dois últimos Campeonatos. Em 2019, o Tremendão fez dois jogos muito duros contra o Tricolor de Aço, mas ficou sem o título após empate na ida e derrota na volta. Já em 2020, após dois empates, o Bahia só ficou com título sobre o Carcará apenas nas cobranças de pênaltis.

Além desta coincidência, ambos os times estarão disputando sua terceira final do Campeonato Baiano. Além do vice de 2019, o Bahia de Feira disputou o título de 2011. Na oportunidade, o Tremendão superou o Vitória e ganhou pela primeira e, até então, única vez o troféu de campeão estadual. Já o Carcará perdeu as duas finais que disputou (1973 e 2020), ambas para o Tricolor de Aço.

Um outro fato inédito desta final é que, pela primeira vez, os quatro primeiros colocados receberão uma premiação em dinheiro. Segundo informação do site “Tribuna da Bahia”, A Federação Baiana pagará ao campeão R$ 135 mil em premiação. Já o vice, receberá R$ 100 mil. O terceiro e quarto colocados receberão R$ 66 mil e R$ 33 mil, respectivamente.

O jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano acontece neste domingo, às 16h, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. A partida da volta está marcada para o próximo domingo, na Arena Cajueiro, às 16h.

E MAIS:

Veja também