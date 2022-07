Histórico! Cássio ultrapassa Ronaldo Giovanelli e se torna terceiro atleta com mais jogos no Corinthians Capitão corintiano chegou a marcar no duelo de ida contra o Atlético-GO, pelas quartas de final da Copa do Brasil







Cássio atingiu mais uma marca histórica nesta quarta-feira (27), durante a derrota do Corinthians sobre o Atlético-GO, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 12 ultrapassou Ronaldo Giovanelli na lista de jogadores com mais partidas pelo clube, se consolidando na terceira posição.

Com o feito no estádio Antônio Accioly, o Gigante se tornou o goleiro que mais vezes vestiu a camisa corintiana.

A tendência é que até o fim da temporada Cássio se torne o segundo nome com mais jogos disputados pelo Timão, ultrapassando também Luizinho, “O Pequeno Polegar”, ídolo corintiano das décadas de 50 e 60, que entrou em campo pelo Corinthians 607 vezes.

Top-5 de mais jogos pelo Corinthians na história

1º – Wladimir: 806 jogos

2º – Luizinho: 606 jogos

3º – Cássio: 603 jogos

4º – Ronaldo Giovanelli: 602 jogos

5º – Zé Maria: 598 jogos

Antes do jogo, o Gigante foi homenageado com uma camisa especial, que levava às costas o número da marca de partidas.

Homenagem feita a Cássio antes da derrota para o Atlético-GO, pela Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A camisa e as luvas utilizadas pelo goleiro no jogo contra o Dragão também foram personalizadas.

Cássio chegou ao Timão em 2012 e nesta temporada completou 10 anos ininterruptos no clube alvinegro. No período, são nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Mundial de Clubes (2012).

Os canecos levantados também dão ao goleiro a condição de segundo atleta com mais títulos pelo Corinthians, atrás apenas de Marcelinho Carioca, com 10.

Curiosamente, o goleiro do Timão quebrou outra marca de jogos contra o Atlético-GO, em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão. Na vitória corintiana por 1 a 0, também no Antônio Accioly, Cássio completou 590 partidas pelo Corinthians, igualando o meia Biro-Biro, ídolo corintiano nas décadas de 70 e 80, como o 5º atleta com mais jogos pelo clube alvinegro.

