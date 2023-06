‘Histórico’: a euforia da imprensa senegalesa após vitória sobre o Brasil

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2023 - 13:06 Compartilhe

A imprensa senegalesa repercutiu com euforia a vitória da seleção do país sobre o Brasil por 4 a 2 em amistoso em Lisboa.

“Uma vitória cinco estrelas”, dizia a manchete desta quarta-feira (21) do jornal WalfQuotidien, enquanto o Le Quotidien destacava o feito dos “Leões de Teranga” como “histórico”.

“A verde e amarela encontrou alguém à altura”, empolgou o Le Soleil.

Os comentaristas destacaram, especialmente, a atuação do atacante Sadio Mané, que marcou dois gols na partida, depois de uma temporada difícil no Bayern de Munique e de não disputar a Copa do Mundo de 2022, devido a uma lesão.

O jornal Vox Populi falou de uma “ressurreição” do jogador, que foi segundo colocado na premiação da Bola de Ouro do ano passado, superado pelo francês Karim Benzema.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Aliou Cissé disse estar “muito orgulhoso desta grande atuação”.

Cissé espera que a equipe possa manter o nível em jogos contra outras grandes seleções, mas sem perder a cautela.

“O Brasil continua sendo o Brasil, não podemos exagerar (…) Foi um amistoso”, ressaltou o treinador, tentando manter os pés no chão.

Apesar do caráter não oficial da partida, o presidente do Senegal, Macky Sall, comemorou a vitória no Twitter: “Acima do Brasil!”.

