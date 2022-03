Histórias de amor russo-ucraniano em tempos de guerra

Invasão da Ucrânia pela Rússia mudou a vida de muitos casais binacionais. Onde o amor unia, encontros e viagens se tornam impossíveis, certos temas viram tabu, a relação sofre. Quatro jovens contam sua história.”É perigoso sair para passear, ninguém pode garantir que não se vá levar um tiro”, conta Rita, de 22 anos, moradora do centro da capital Kiev. Desde o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, ela fica em casa a maior parte do dia.

Apesar de ter se abastecido a tempo com gêneros alimentícios, o estresse a faz perder o apetite. Pelo menos agora ela dorme melhor: “Nas primeiras noites da guerra, eu tinha medo até de adormecer. Mas me acostumei com as sirenes soando dia e noite. Na verdade, seria para a gente ir para o abrigo aéreo, mas às vezes nem vou, porque estou dormindo pesado.”

Ela gostaria de sair do país, mas agora quer ficar em Kiev com os pais: “É uma decisão forte, que no começo eu não conseguia entender”, comenta Andrei, seu namorado. Vivendo na capital russa, Moscou, ele aconselhou Rita a ir para algum lugar com toda a família, que ele se reuniria a eles mais tarde. No entanto agora isso é perigoso demais, diz o rapaz de 26 anos: há perigo de ser alvejado pelo caminho.

“Não sei se vamos estar juntos depois da guerra”

No momento, o casal não tem como se encontrar, mas se mantém em contato constante – sempre procurando não falar de política: “No início ele me encaminhava notícias russas, e eu lhe enviava as nossas. Aí brigamos sério.”

Rita critica que os cidadãos da Rússia fiquem assistindo ao presidente Vladimir Putin na televisão, cheios de entusiasmo, enquanto na Ucrânia crianças estão morrendo na guerra. Ela confessa que no momento tem um medo enorme e sente muito ódio.

“Estou muito apreensivo e para mim está claro que tudo parte do povo russo. No nosso século, guerra é uma coisa absurda”, reforça Andrei. Porém evita discussões políticas: “Não sou cientista político e não quero me envolver nisso.”

Em contrapartida, Rita não quer se calar: “Quando se vê as fotos de crianças mortas, não dá para sentir amor pela Rússia. Nós torcemos para que o nosso exército tome de volta os nossos territórios.” Ela preferiria que Andrei estivesse em Kiev e visse tudo com os próprios olhos, “para que nem lhe passe pela cabeça dizer algo contra a Ucrânia”.

Andrei assegura que, mesmo sendo russo, lutaria contra soldados russos para proteger a família de Rita. Mas isso não mudaria nada, da mesma forma que os protestos antiguerra na Rússia, diz: “Não gosto quando outros povos nos acusam de inação e indiferença. O que pode fazer um cidadão comum? Quem vai às ruas com bandeiras e faixas recebe uma longa pena de prisão. De que serve isso?”

Ambos desejariam que não houvesse guerra e temem que ela possa separá-los. Rita diz que ama Andrei, mas agora teria vergonha de dizer a alguém da Ucrânia tem um namorado russo. Ela torce para que ele em breve renuncie à cidadania russa e solicite um passaporte ucraniano.

“Dizem que quem se ama é inseparável. Mas há algo capaz de separar, sim: como se está vendo, a nacionalidade tem grande significado. Eu não vou incitá-lo contra o seu país, e nem ele a mim contra o meu. Mas se depois da guerra vamos estar juntos, é incerto.”

Lembrança de viagens distantes

Apesar de tudo, Rita gosta de se lembrar dos belos momentos e das viagens juntos: isso mantém viva a relação. O casal se conheceu há cerca de um ano pelo Instagram.”Eu esbarrei nela por acaso, dei uma curtida, depois mais uma. Aí vi que ela retribuía as minhas curtidas, e aí fiz contato”, conta Andrei, que trabalha como comerciante online.

Antes da guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia, Rita estudava ambientalismo e trabalhava como modelo. Ambos se encontraram pela primeira vez na Turquia, seguiram então para a Ucrânia e passaram bastante tempo em Kiev. Mais tarde, viajaram juntos pela Albânia e o Egito.

Então ela o apresentou aos pais, que moram em Vinnytsia. Seu pai é, como ela diz, um grande patriota: com 50 anos, o ex-franco-atirador quer, de todo jeito, se juntar às Forças de Defesa Territorial ucranianas. Ele sempre tratou Andrei bem.

“Também estivemos, todos juntos, no vilarejo de Shchaslyvtseve, à beira do Mar Negro”, recorda Rita tristemente, acrescentando que a localidade na região de Kherson está quase totalmente devastada pelos combates.

Em março, os dois queriam originalmente se encontrar na Geórgia. Mas tiveram que abrir mão das passagens, pois Rita não quer deixar Kiev e, devido às sanções contra a Rússia, Andrei não conseguiria ir muito longe, com rublos e cartões de banco russos que não funcionam mais no exterior. Não lhes resta nada, senão aguardar.

Antes da guerra, tinham combinado visitar diferentes países, para então decidir onde queriam viver juntos. Rita até brincou com a ideia de se mudar para Moscou e requerer a cidadania russa. Agora nem quer pensar no assunto.

“Antes, a gente não falava de política, o nosso relacionamento se baseava em amor, respeito mútuo e planos comuns”, conta Andrei. Na verdade, ambos desejavam as mesmas coisas: se formar, uma família e filhos, um bom salário e uma vida de bem-estar.

“Ninguém precisa desta guerra”

O mesmo queriam Polina e Pasha, mas agora não podem mais se encontrar. Com eles é ao contrário: Pasha é natural de Odessa, sua namorada Polina mora em Moscou. Ambos têm 25 anos e frequentam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Devido à pandemia de covid-19, a congregação passou a só realizar seminários online, num dos quais o casal se conheceu.

“Para mim é um pouco inusual poder se apaixonar por alguém através de um monitor, mas alguma coisa cresceu em nós”, conta Pasha. O universitário está cumprindo um semestre de estudos na República Tcheca, onde ajuda refugiados ucranianos e coleta donativos humanitários. Sua família continua em Odessa. Polina trabalha como pedagoga e está se formando como programadora.

Os dois nunca se viram pessoalmente. Seu primeiro encontro estava planejado para a Ucrânia, mas aí veio a guerra. Agora não sabem o que vão fazer. “Quando isso tudo começou, a situação ficou complicada para nós”, lembra Pasha. “Mas a guerra também nos aproximou mais, ficamos mais abertos e partilhamos vivências pessoais. A gente conhece pessoas dos dois países que se preocupam umas com as outras. Ninguém precisa desta guerra.”

Polina considera a guerra “um assunto muito difícil”, e tenta não falar com ninguém a respeito. Ela frisa que é contra, claro, mas ao mesmo tempo está muito intimidada. Por outro lado, sua fé também lhe ajuda a encontrar tranquilidade: “Quero que isso tudo acabe rápido e em paz.”

O casal conversa ao telefone todos os dias. Pasha está seguro que encontrou sua parceira ideal: “Quando a gente se sente bem junto, não é preciso ficar inventando assunto, tudo vem naturalmente.” Ambos têm os mesmos gostos, o mesmo senso de humor, os mesmos interesses e planos de vida: estudar, viajar e fundar uma família.

“Eu sugeri a ela que gostaria de ter uma filha. Ainda são planos para o futuro, e pode parecer um flerte num relacionamento. Mas nos ajuda a ter uma sensação de pertencimento”, comenta Pasha, acrescentando: “Não queremos mais adiar o nosso encontro, mas agora ficou tão difícil.” Entretanto Polina está segura de que vão conseguir.

(Todos os nomes no artigo foram alterados.)

