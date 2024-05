História indígena da colonização de Nova York entra em exposição em Amsterdã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 9:40 Para compartilhar:

“Manahahtáanung ou Nova Amsterdã?” Uma exposição nesta semana traz à tona a história desconhecida dos Países Baixos e dos ameríndios, vítimas há 400 anos da conquista holandesa do que mais tarde se tornaria Nova York.

Por meio de depoimentos em vídeo, objetos tradicionais e obras de arte, os descendentes dos Lenape em Amsterdã relatam a violência contra seus ancestrais após a chegada da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais à baía de Manhattan no início do século XVII.

“Muitas pessoas aqui nos Países Baixos não sabem nada sobre os Lenape, o povo indígena que recebeu os holandeses quando eles chegaram em 1624”, disse Sherry Huff à AFP.

Huff é um dos descendentes dos Lenape que contribuíram para a exposição inaugurada na quinta-feira no museu da cidade de Amsterdã para marcar o 400º aniversário da colonização holandesa.

Ela se concentra na cultura e na perspectiva dos ameríndios em uma parte frequentemente esquecida da história da colonização de Nova Amsterdã, e é explicada por meio de uma carta escrita pelo comandante Pieter Schaghen em 1626, a única evidência da compra de Manhattan por 60 florins.

A raiva e a incompreensão persistem entre os descendentes de uma comunidade que eles chamam de matriarcal e próxima da natureza, que acredita que um território não deve ter dono.

“Não temos nada por escrito, exceto a carta que foi devolvida no manifesto de um navio para declarar que a ilha estava em processo de compra”, diz Urie Ridgeway, líder da Nação Naticoke Lenape, que também participou da exposição.

“Não temos um colar wampum”, acrescenta ele, evocando as peças de pérolas em concha, símbolos monetários ou de compromisso para os Lenape.

Uma delas, inacabada, está em uma das salas da exposição.

Embora os Países Baixos tenham se esforçado nos últimos anos para lidar com sua história colonial, a violência contra algumas comunidades indígenas continua sub-representada nos livros de história.

– Impossível para os povos indígenas manterem seu modo de vida –

“Quando os holandeses chegaram, a relação era bastante simples”, explica Ridgeway.

Um castor empalhado é uma lembrança do comércio organizado de peles entre os Lenape e os holandeses. Isso “se deteriorou” quando o governador Willem Kieft, dos Novos Países Baixos, travou uma guerra sangrenta contra os ameríndios entre 1643 e 1645, diz ele.

De acordo com a exposição, os colonos também trouxeram escravos para Nova Amsterdã, que participaram de sua construção e foram usados para combater os Lenape.

As doenças vindas da Europa fizeram muitas vítimas.

Os colonizadores “tornaram impossível para os povos indígenas manter seu modo de vida e cultura”, explica o museu.

“Milhares de Lenape foram mortos. Essa é a história com a qual temos que conviver, mas o mais importante é que ainda estamos aqui”, diz Ridgeway.

Em 1664, os britânicos, por sua vez, conquistaram a colônia holandesa. Nos séculos que se seguiram, ela se tornou Nova York.

Por muito tempo, os Lenape, agora espalhados pelos Estados Unidos e pelo Canadá, estiveram ausentes das comemorações dos aniversários da cidade histórica.

Mas as coisas mudam, diz Huff, que cresceu no sul do Canadá. Ela mesma diz que foi somente há 15 anos que soube que seus ancestrais estavam relacionados a Manhattan.

Atualmente, poucas pessoas falam o idioma ancestral, mas o mundo inteiro conhece a palavra “Manhattan”, que vem de “Manahahtáanung”, que os nativos usavam para descrever a ilha.

“Muito irônico”, diz Huff, que espera um retorno à natureza na metrópole, bem como um “reconhecimento e um caminho a seguir” para os povos indígenas. “Espero que haja algum tipo de reparação”, insiste.

A exposição ficará aberta ao público até 10 de novembro.

Uma sequência será apresentada no Museum of the City of New York – que colaborou com a exposição – no outono de 2025.

Tom van der Molen, um dos curadores da exposição, espera que os visitantes “entendam que há mais perspectivas sobre a história local, canonizadas na história europeia”.

“Ainda falamos sobre os bravos heróis navais que descobriram um novo mundo, mas a exposição mostra que havia pessoas que viviam lá, que ainda estão lá e que vivem com as consequências dessa história”, resume ele.

jcp/cvo/mab/zm/dd