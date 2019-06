História de Claudinho e Buchecha vai se tornar filme em 2020

A história dos amigos cariocas Claudinho e Buchecha vai se tornar filme, com previsão de estreia para o ano que vem. A produção, intitulada Nosso Sonho, vai levar para os cinemas a carreira dos amigos de infância que se tornaram cantores de funk. “Pegaram histórias da minha família, coisas que eu contei sobre nós, da família do Claudinho, relatos de fãs. Está bem completo”, afirmou Buchecha em entrevista ao colunista Leo Dias.

O cantor Claudinho morreu em um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio-São Paulo, a cinco quilômetros da Praça do Pedágio, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense.

Buchecha confessa que lembra constantemente do companheiro de música quando está no palco. “Ficou marcado na minha memória a primeira vez que cantamos juntos, ele indo na minha casa para escrevermos a primeira música. São muitas lembranças”, declarou.

No perfil oficial no Instagram, Buchecha lembra, constantemente, da parceria artística com Claudinho.

Em julho, Buchecha lançará uma festa temática com resgate de funks das antigas. A ideia do cantor é realizar a “Bagunça do Buchecha” uma vez por mês em um bar no Leblon, bairro nobre na zona sul do Rio.