Histeria de fãs irrita Roberto Carlos durante show no Rio

Roberto Carlos se irritou, nessa quarta-feira (13), durante seu show. O artista não gostou da precipitação dos fãs que não esperaram o encerramento do espetáculo para “brigar” pelas famosas rosas no palco, atrapalhando quem pagou a primeira fileira.

No final da apresentação, ele costuma permitir que o público se aproxime do palco para tentar conseguir uma de suas famosas rosas. No entanto, dessa vez, um empurra-empurra gerou um tumulto e a histeria dos fãs acabou incomodando o artista.