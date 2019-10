“Hipocrisia patriarcal”, desabafa Ana Cañas nas redes sociais

View this post on Instagram

momento desabafo: não tá sendo fácil lidar com a hipocrisia patriarcal. fiquei sabendo que na transmissão do show ao vivo pela TV, depois que o body arrebentou, eles focaram mais no rosto – dando closes, ou nas costas (essa foto do post foi a única imagem que encontrei do meu corpo inteiro). eu queria saber porque o corpo de uma mulher INCOMODA tanto? no carnaval, por exemplo, eles filmam mulheres nuas o tempo todo. mas a verdade é que essa nudez objetificada só é aceita quando é conveniente e lucrativa. na hora que o body arrebentou, em cima do palco, eu já sabia que teria que lidar com as críticas de uma sociedade hipócrita e machista estruturalmente. eu sabia que muitos apontariam o dedo pra mim e diriam todo tipo de atrocidade. porque esse é o patriarcado. é assim. esse é o país que mais consome pornografia no mundo. esse também é o país que possui um dos mais altos números de feminicídios e estupros do mundo. mas uma mulher com os peitos de fora (ainda que com os mamilos cobertos) é uma afronta à sociedade. hipocrisia pura. eu sei que a nudez feminina não altera as estruturas de decisão e poder na sociedade, ainda mais a de um corpo branco e magro (privilegiado) como o meu. mesmo assim, somos cerceadas e tolhidas em todos os espaços. não temos o direito sequer de decidir sobre nossos próprios corpos. é bizarro. bom, agora para os que dizem que cantei mal… branco mello (baixista e cantor maravilhoso da banda) passou por um cirurgia recentemente por conta de um problema de saúde e eu escolhi cantar no tom que ficasse confortável pra ele, por total empatia e amizade. não era o tom ideal pra mim mas encarei com imensa alegria a oportunidade de dividir o palco com uma banda que tanto amo e admiro. também convido essas pessoas uó a ouvirem meu último disco – TODXS, que foi indicado ao maior prêmio da música mundial, o GRAMMY, na semana passada (beaj). enfim… isso é um desabafo mesmo. tô dividindo com vocês tudo aquilo que acontece dentro do meu coração. aos que enviam mensagens de amor e apoio, todo o meu carinho. muito obrigada migles 😍 é duro lidar com tanta hipocrisia e agressividade. mas sigo forte no intuito de fortalecer e somar. com amor sempre ❤️