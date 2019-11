Hinove Agrociência inaugura fábrica em Rio Brilhante no dia 16

São Paulo, 12 – O município de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, foi o escolhido para a instalação da fábrica de fertilizantes da Hinove Agrociência. A inauguração da nova unidade será no sábado, 16, conforme nota da empresa.

Com área total de 100 mil metros quadrados e investimento de R$ 25 milhões, a fábrica terá capacidade produtiva anual de 400 mil toneladas de fertilizantes líquidos e 400 mil toneladas de fertilizantes sólidos.

A companhia, que tem sede em Araraquara (SP), conta também com uma unidade produtiva em Registro (SP), além de parcerias com diversas minas de fosfato em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além de subsidiárias na Bolívia e no Paraguai.