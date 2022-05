Hilary Duff posa nua para revista feminina: ‘Me senti energizada e linda!’

A cantora Hilary Duff completou com sucesso um desafio pessoal e profissional: posar nua. Nesta terça-feira (10), a artista compartilhou o que sentiu ao fazer o ensaio fotográfico para a revista Women’s Health.





“Foi assustador. Eu sabia que fazer isso ia me aterrorizar e eu estava certa. A revista teve uma amável equipe apenas de mulheres e eu tive o melhor momento. Eu me senti energizada e linda! Rimos muito e posei sem meu jeans de cintura alta que normalmente uso”, comentou.

Atualmente, a estrela pode ser vista na série How I Met Your Father, que é uma continuação da aclamada How I Met Your Mother, e está no catálogo do streaming Star+.