Highline vence leilão de torres da Oi com oferta solitária de R$1,7 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Highline venceu nesta segunda-feira o leilão por 8 mil torres de infraestrutura fixa da Oi, em processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo documento do órgão.

A empresa de infraestrutura do grupo DigitalBridge pagará o valor de 1,697 bilhão de reais, sendo 1,088 bilhão de reais no fechamento da operação e 609 milhões até 2026.

IHS e American Tower tinham se inscrito para o leilão, mas não apresentaram lances.

“Só servia mesmo para quem ofertou e comprou. Não tinha sinergia para outros grupos”, disse à Reuters uma fonte próxima ao processo de administração judicial sob condição de anonimato.

Os recursos da venda devem ajudar a Oi, que está em recuperação judicial. Mais cedo neste mês, a companhia informou que sua dívida líquida fechou junho em 16,1 bilhões de reais, queda de 48,7% frente aos três primeiros meses de 2022.

(Por Rodrigo Viga Gaier; edição Aluísio Alves)