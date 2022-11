Hidrovias do Brasil inaugura mega comboio de barcaças para grãos no Arco Norte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 16:03 Compartilhe

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – A Hidrovias do Brasil colocará em operação nos próximos dias um mega comboio de barcaças, o maior a operar no país, com capacidade de aumentar em 40% o volume de grãos transportados pelos rios Tapajós, Amazonas e Pará, no Arco Norte, em relação ao esquema anterior.

Com 35 barcaças, dez a mais do que o comboio tradicional, a nova operação da Hidrovias do Brasil que recebeu autorização da Marinha transportará 70 mil toneladas de grãos, volume comparável à capacidade de um tradicional graneleiro do tipo panamax.

O destino do comboio, de 346 metros de comprimento e 75 metros de largura, será o porto na região de Barcarena (PA), que receberá as cargas procedentes do terminal de Itaituba (PA), onde os grãos chegam em caminhões, que trazem soja e milho de Mato Grosso principalmente.

A implantação do comboio maior de barcaças, que permite redução de aproximadamente 10% no combustível por tonelada movimentada e consequente diminuição na emissão de carbono, ocorre na medida em que a Hidrovias do Brasil se prepara para absorver a produção crescente de Mato Grosso.

“A nossa busca por melhoria contínua é incessante e a prova disso é esse projeto: desde o início das operações em navegação, em 2016, tivemos um crescimento em 118% no volume transportado por viagem e redução de 58% no custo operacional”, disse a vice-presidente de Operações da Hidrovias do Brasil, Gleize Gealh, em nota.

Além da Hidrovias do Brasil, outros operadores atuam na rota logística Itaituba-Barcarena, fundamental para o escoamento dos grãos na região Centro-Oeste.

A empresa citou estimativas que indicam que o Mato Grosso vai responder, até 2023, por quase 85 milhões de toneladas de exportações, volume que equivale às safras de soja e milho do Estado somadas, na última temporada.

A companhia ainda possui operações nos corredores logísticos do Norte do país e na hidrovia Paraguai-Paraná, bem como no Porto de Santos.

(Por Roberto Samora)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias