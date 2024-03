Hidrovias do Brasil e Rumo lançam parceria no Porto de Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 14:54 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – A Hidrovias do Brasil, de soluções logísticas integradas, e a Rumo, maior concessionária de ferrovias do Brasil, deram início a uma parceria com o objetivo de integrar a margem direita do Porto de Santos a ferrovias, para otimização do frete e eficiência logística no transporte de fertilizantes. A expectativa é de um volume anual de 500 mil toneladas de adubo, com uma média de 20 vagões por dia.

“A velocidade do crescimento da demanda brasileira por fertilizantes tem desafiado a infraestrutura logística e exigiu uma solução inovadora para garantir a eficiência no atendimento aos nossos clientes”, destacou o diretor de operação Santos da Hidrovias do Brasil, Ricardo Cerqueira, em nota enviada à imprensa. “Este projeto reforça o nosso compromisso com a excelência logística, e posiciona Santos como um polo estratégico para o setor, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico da região.”

Do lado do setor ferroviário, obras de modernização das vias férreas que atravessam São Paulo e o Centro-Oeste aumentam a eficiência e a segurança da operação ferroviária, disse o diretor comercial da Rumo, Fabio Henkes, no comunicado. “E a nossa parceria com a Hidrovias do Brasil reforça a excelência no atendimento ao agro, que escoa grãos para o Porto de Santos e, cada vez mais, se beneficia com o retorno dos vagões carregados com fertilizantes que descarregam os produtos em nossos de terminais de Rondonópolis (MT) e de Rio Verde (GO)”, completou.

Somado a isso, a parceria deve evitar a emissão de mais de 63 mil toneladas de CO2 neste ano, um volume que corresponde a uma emissão feita por 8.216 casas e 15.004 carros.

Henkes acrescenta ainda que a movimentação também deve contribuir para as demandas do Plano Nacional de Fertilizantes, que prevê melhor distribuição dos insumos.

