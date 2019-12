Hidroavião comercial elétrico realiza voo de teste no Canadá

Um hidroavião de seis lugares, apresentado como a primeira aeronave comercial elétrica do mundo, realizou seu primeiro voo de teste nesta terça-feira, na região de Vancouver, no oeste do Canadá.

O aparelho, da companhia canadense Harbour Air, um Beaver DHC-2 de Havilland de 62 anos equipado com um motor elétrico, realizou um voo de alguns minutos pela manhã a partir do Aeroporto de Vancouver, diante de uma centena de curiosos e jornalistas.

“É o começo da era da aviação elétrica”, disse Roei Ganzarski, presidente da companhia americana magni-X, que criou o primeiro motor elétrico de 750 cavalos para a Harbour Air, a principal empresa de hidroaviões da América do Norte.

O piloto do teste foi Greg McDougall, fundador e presidente da Harbour Air, que tem cerca de 40 hidroaviões e transporta a cada ano 500 mil passageiros em trajetos curtos pela costa do Pacífico na província canadense de Columbia Britânica.

“Nosso objetivo é eletrificar toda a frota, não há qualquer motivo para não fazer isto”, disse McDougall, que estima em ao menos dois anos o tempo necessário para atingir esta meta.

Com a autonomia de sua bateria, o “e-Beaver” testado nesta terça pode percorrer cerca de 160 km, o que corresponde a distância da maioria dos voos da Harbour Air, assinalou McDougall.

Os ecologistas canadenses celebraram “uma etapa importante: o início de uma nova era na aviação e a transformação dos hidroaviões da Harbour Air na primeira frota comercial totalmente elétrica”.