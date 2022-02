Hidrelétricas do Sudeste terminarão março com 66,1% da capacidade, prevê ONS

SÃO PAULO (Reuters) – Os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste devem encerrar o mês de março com 66,1% da capacidade, estimou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira.

Isso representaria um crescimento de quase 10 pontos percentuais no armazenamento registrado nesta sexta-feira, de 57,1%, na região onde estão os maiores lagos de hidrelétricas do país.

Os níveis dos lagos das hidrelétricas no principal submercado do país vêm subindo com as chuvas intensas. Com a tendência de recuperação, na quinta-feira o governo brasileiro decidiu reduzir o teto para o acionamento de térmicas mais caras.

O ONS também projetou que as hidrelétricas da região receberão chuvas equivalentes a 79% da média histórica em março.

No Sul, onde a situação continua mais adversa, as chuvas devem atingir 37% da média histórica no mês.

Já para o Nordeste e Norte, a expectativa é de que as precipitações superem a média (124% e 114%, respectivamente).

O órgão estimou ainda um aumento de 0,5% na carga de energia elétrica no Brasil em março.

(Por Letícia Fucuchima)

