Hidrelétricas devem fechar período seco em pelo menos 50% da capacidade, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O nível médio dos reservatórios de hidrelétricas do país deverá encerrar o período chuvoso, em abril do próximo ano, em pelo menos 50% da capacidade, disse à Reuters o diretor-geral da Organizador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi.

Se a previsão se confirmar, ela representará um salto expressivo frente ao último período chuvoso, quando o nível médio ficou em cerca de 30%.

“Na média do SIN (Sistema Interligado Nacional), deve fechar de 50% para cima. Hoje os sistemas Nordeste e Norte são os mais privilegiados e esperamos mais chuva para o Sudeste até lá”, disse ele em evento da FGV Energia, no Rio de Janeiro.

“Em relação ao último período de chuvas, fechar em pelos menos 50% é um ganho significativo. O pior ficou para trás”.

De acordo com o diretor-geral do ONS, o atual período começou com chuvas satisfatórias, especialmente nos subsistemas Norte, Nordeste e Sul.

As chuvas ainda estão na mesma intensidade no sistema Sudeste/Centro-Oeste, onde estão os principais reservatórios das hidrelétricas brasileiras.

Com um cenário mais positivo e uma perspectiva otimista de chuvas, Ciocchi acredita que a conta de luz poderá ter bandeira verde até o fim do período chuvoso.

“As perspectivas para bandeira tarifária são positivas e pode ser verde até o fim, mas ainda temos que aguardar”, completou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

