BEIRUTE, 22 OUT (ANSA) – O grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (22) a tentativa de ataque do último sábado (19) contra a residência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Cesareia. (ANSA).