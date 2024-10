AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2024 - 18:52 Para compartilhar:

O movimento islamita libanês Hezbollah pediu nesta sexta-feira aos israelenses que se afastem de instalações militares nas áreas residenciais do norte do país.

“O Exército do inimigo israelense usa casas como centros de reunião para seus oficiais e soldados” em várias regiões do norte de Israel, e “tem bases militares” nas principais cidades do norte, apontou o Hezbollah, em mensagem transmitida em árabe e hebraico.

jos/fjb/eg/nn/lb