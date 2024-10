Hezbollah pede que israelenses se afastem de alvos militares em áreas residenciais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2024 - 20:16 Para compartilhar:

O movimento islamista libanês Hezbollah pediu, nesta sexta-feira (11), aos israelenses que se afastem de instalações militares nas áreas residenciais do norte do país.

“O Exército do inimigo israelense usa casas como centros de reunião para seus oficiais e soldados” em várias regiões do norte de Israel, e “tem bases militares” nas principais cidades do norte, como “Haifa, Tiberíades, Acre”, apontou o Hezbollah, em mensagem transmitida em árabe e hebraico.

O partido adverte “aos moradores que estejam perto dessas congregações militares para que busquem preservar suas vidas”, acrescentou.

Depois de quase um ano de fogo trocado na fronteira, Israel aumentou seus ataques a partir de 23 de setembro contra o que diz ser instalações do grupo pró-iraniano Hezbollah.

A escalada deixou mais de 1.200 mortos e provocou o deslocamento de cerca de um milhão de pessoas.

O Hezbollah anunciou repetidamente que lançou foguetes em áreas do norte de Israel.

