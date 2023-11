Hezbollah não deve ‘se aproveitar’ do conflito entre Israel e o Hamas, alertam os EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 13:22 Para compartilhar:

Os Estados Unidos pediram, nesta sexta-feira (3) ao Hezbollah, que não “se aproveite” do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, depois de o líder das milícias xiitas libanesas ter dito que “todas as opções” estavam abertas no contexto atual.

“Nós e os nossos aliados temos sido claros: o Hezbollah e outros atores – estatais ou não estatais – não devem tentar se aproveitar do conflito em curso”, disse aos jornalistas um porta-voz não identificado do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

