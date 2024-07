Hezbollah libanês dispara foguetes contra Israel após morte de comandante

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 14:32 Para compartilhar:

O Hezbollah libanês anunciou, nesta quarta-feira (3) que disparou 100 foguetes contra duas posições israelenses, em retaliação pela morte, no sul do Líbano, de um dos seus comandantes em um bombardeio que o movimento xiita atribuiu a Israel.

O Hezbollah está em confronto com as forças israelenses na fronteira com Israel há meses, para apoiar o seu aliado palestino Hamas na guerra contra o Exército israelense na Faixa de Gaza.

“Um comandante do Hezbollah, responsável por um dos três setores do sul do Líbano, morreu em um bombardeio israelense contra um veículo em Tiro”, a cerca de 20 quilômetros da fronteira, indicou à AFP uma fonte próxima do movimento.

O Hezbollah anunciou a morte do “comandante Mohammed Naameh Nasser” e relatou a morte de um segundo combatente.

O movimento declarou que, “como parte da resposta ao ataque e assassinato perpetrado pelo inimigo”, os seus combatentes atacaram “com 100 foguetes Katyusha” duas posições israelenses nas Colinas de Golã, território sírio anexado por Israel.

O Hezbollah também assumiu a responsabilidade por outro ataque com foguetes “Falaq” contra uma base no norte de Israel.

Um porta-voz militar israelense disse à AFP que cerca de 100 lançamentos de foguetes foram realizados em direção a Israel a partir do Líbano.

A fonte próxima do Hezbollah afirmou que Nasser tinha o mesmo posto que Taleb Sami Abdallah, um comandante morto no mês passado em bombardeio em Juaiyya, a cerca de 15 km da fronteira israelense.

O Exército israelense declarou nesta quarta-feira (3) que Nasser e Abdallah “eram dois dos terroristas mais importantes do Hezbollah no sul do Líbano”.

A morte de Abdallah levou o Hezbollah a intensificar os seus ataques contra alvos israelenses, lançando ondas de foguetes através da fronteira nos dias seguintes.

Os ataques em ambos os lados da fronteira israelense-libanesa causaram ao menos 494 mortos no Líbano em mais de oito meses, a maioria combatentes, mas também 95 civis, segundo uma nova contagem da AFP baseada em dados do movimento xiita e de fontes oficiais libanesas.

Do lado israelense, ao menos 15 soldados e 11 civis morreram, segundo as autoridades.

Dezenas de milhares de habitantes dos dois lados da fronteira foram deslocados pelos combates.

A intensificação das trocas de disparos entre o Exército israelense e o Hezbollah em junho e a retórica bélica geram temores de uma guerra generalizada.

